新北疫苗不夠？民進黨團批：每輪都有剩、不要玩數字遊戲

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新北市議會今日將專案報告的議程更改成市政總質詢，民進黨團針對疫苗的議題質詢新北市長侯友宜；鄭宇恩認為，市府不斷的對外宣稱疫苗不夠，但市府並沒有每天公布疫苗的剩餘量，讓她自己每天要算數學，不解新北為何在玩數字的遊戲，其實新北的疫苗數到現在都還有剩！
鄭宇恩說，新北第2輪打完還有13萬4030劑，第3輪目前還沒打完，7月26日打完剩下25萬2070劑，以市府每日可打5萬8000劑計算到7月29日，打完都還有7萬8070劑，「何來的疫苗數不夠打？」若疫苗不夠，不論是立委、市議員都會跳腳；鍾宏仁則要求侯友宜，「請副市長劉和然不要噴政治口水」。
李坤城指出，AZ疫苗還剩25萬劑，如何在7月30日打完，市府不要老是嚇唬民眾，另許多里長廣播動員民眾去打疫苗，三重醫院外面就排常常的人龍，這算不算是群聚？有沒有預約？侯友宜回應，「有預約！」李坤城直指沒有預約，直接到現場排隊就有，就算是有預約，這樣排隊的方法也不對。
民進黨團總召黃俊哲、副總召鄭宇恩、周雅玲、鍾宏仁等議員進行市政聯合總質詢，針對「新北防疫超前「不」屬檢討防疫不力的後續問題，並提醒侯友宜在防疫時，不要放任下屬進行政治鬥爭，請務必拴緊螺絲，別做無謂的口水及雙重標準，用心落實防疫阻斷病毒傳播，更呼籲侯友宜不要忘記從政初衷。
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