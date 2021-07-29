巴西極端寒流創低溫　全球氣候變遷加劇

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古里提巴（Curitiba）、佛洛里亞諾波里斯（Florianópolis）、快樂港（Porto Alegre）、大平原（Campo Grande）、聖保羅、好景市（Belo Horizonte）和維多利亞（Vitória）也應該會創下今年的最低溫度。
這將是不到一個月內襲擊巴西的第二波強寒。6月30日，南部和東南部多個城市氣溫創下近年來最低，現在可能被新寒流刷新紀錄。
極端寒冷襲擊巴西南部的同時，北半球多個國家則創下高溫和降雨量紀錄。例如6月底加拿大萊頓（Lytton）出現攝氏49.6度高溫，幾週後，德國和中國的城市被洪水淹沒，降雨量遠遠超過歷年標準。單單這三個國家的極端氣候事件就造成數百人死亡。
當出現異常高溫和降雨量時，人們比較容易理解氣候變遷的問題。過去幾十年來，石油和煤炭等化石燃料燃燒和森林砍伐加劇大氣中的汙染氣體含量，造成所謂的溫室效應，阻礙地球表面散熱，提高整個地球的溫度，而溫度升高加速水的蒸發，從而促進暴風雨發生。
自18世紀工業革命開始以來，地球的溫度已經上升約攝氏1.2度，除非世界各國政府採取措施減排，否則氣溫預計將繼續上升。
南大河州聯邦大學（UFGRS）地理暨氣象學家艾奎諾（Francisco Eliseu Aquino）指出，平均氣溫上升並不意味著寒流不會繼續發生或在特定情況下加劇，就像本週抵達巴西的南極氣團，因為巴西南部超常高溫擾亂了巴西與南極之間冷熱空氣的自然對流。
此外，這一波寒流的影響加劇，也因抵達巴西的氣團在穿過南極最冷的地區威德爾海（Weddell Sea）時進一步冷卻，使得亞馬遜南部氣溫也可能受到衝擊。
巴西專家在大約15年前已經預測巴西中南部發生的極端氣候現象，包括在炎熱乾燥的冬天出現極端寒流。
雖然巴黎氣候協定目標將地球平均升溫控制於攝氏1.5度內，但目前科學界普遍相信將升溫超過1.5度或2度。艾奎諾認為，正在發生的極端氣候事件已顯示出跡象，全球氣候變遷可能比專家預測的最壞情況還要糟糕。（編輯：馮昭）1100729