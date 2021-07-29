COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

巴西極端寒流創低溫　全球氣候變遷加劇

▲本週抵達巴西南部和東南部的極端寒流可能讓一些人質疑地球是否真的在變暖，而這是不容置疑的，有強烈跡象顯示，寒流正因持續的氣候變遷而加劇，巴西多地屢創低溫紀錄。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲本週抵達巴西南部和東南部的極端寒流可能讓一些人質疑地球是否真的在變暖，而這是不容置疑的，有強烈跡象顯示，寒流正因持續的氣候變遷而加劇，巴西多地屢創低溫紀錄。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-29 10:32:56

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）本週抵達巴西南部和東南部的極端寒流可能讓一些人質疑地球是否真的在變暖，而這是不容置疑的，有強烈跡象顯示，寒流正因持續的氣候變遷而加劇，巴西多地屢創低溫紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象預測到8月初，寒流將使巴西南部、東南部和中西部各州的氣溫降低。聖卡塔里納（Santa Catarina）和南大河（Rio Grande do Sul）山區預測最低溫為攝氏零下10度，體感溫度攝氏零下25度。

古里提巴（Curitiba）、佛洛里亞諾波里斯（Florianópolis）、快樂港（Porto Alegre）、大平原（Campo Grande）、聖保羅、好景市（Belo Horizonte）和維多利亞（Vitória）也應該會創下今年的最低溫度。

這將是不到一個月內襲擊巴西的第二波強寒。6月30日，南部和東南部多個城市氣溫創下近年來最低，現在可能被新寒流刷新紀錄。

極端寒冷襲擊巴西南部的同時，北半球多個國家則創下高溫和降雨量紀錄。例如6月底加拿大萊頓（Lytton）出現攝氏49.6度高溫，幾週後，德國和中國的城市被洪水淹沒，降雨量遠遠超過歷年標準。單單這三個國家的極端氣候事件就造成數百人死亡。

當出現異常高溫和降雨量時，人們比較容易理解氣候變遷的問題。過去幾十年來，石油和煤炭等化石燃料燃燒和森林砍伐加劇大氣中的汙染氣體含量，造成所謂的溫室效應，阻礙地球表面散熱，提高整個地球的溫度，而溫度升高加速水的蒸發，從而促進暴風雨發生。

自18世紀工業革命開始以來，地球的溫度已經上升約攝氏1.2度，除非世界各國政府採取措施減排，否則氣溫預計將繼續上升。

南大河州聯邦大學（UFGRS）地理暨氣象學家艾奎諾（Francisco Eliseu Aquino）指出，平均氣溫上升並不意味著寒流不會繼續發生或在特定情況下加劇，就像本週抵達巴西的南極氣團，因為巴西南部超常高溫擾亂了巴西與南極之間冷熱空氣的自然對流。

此外，這一波寒流的影響加劇，也因抵達巴西的氣團在穿過南極最冷的地區威德爾海（Weddell Sea）時進一步冷卻，使得亞馬遜南部氣溫也可能受到衝擊。

巴西專家在大約15年前已經預測巴西中南部發生的極端氣候現象，包括在炎熱乾燥的冬天出現極端寒流。

雖然巴黎氣候協定目標將地球平均升溫控制於攝氏1.5度內，但目前科學界普遍相信將升溫超過1.5度或2度。艾奎諾認為，正在發生的極端氣候事件已顯示出跡象，全球氣候變遷可能比專家預測的最壞情況還要糟糕。（編輯：馮昭）1100729

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

仍有確診，是否應該部分降級而非統一降級？

是，比較嚴重區域仍應維持三級
否，全國統一讓地方因地制宜就好
64.52%35.48%
2021-07-27-2021-07-30

政院將在未來發放振興券，您更偏好紙本還是數位券呢？

紙本券
數位券
70.9%29.1%
2021-07-26-2021-07-29

高端疫苗將納入公費疫苗計畫，您信任國產疫苗的功效嗎

信任
不信任
29.36%70.64%
2021-07-26-2021-07-29

全國餐飲僅雙北禁內用，其它縣市皆有條件開放，對此，你會選擇持續外帶還是恢復內用？

持續外帶
恢復內用
82.41%17.59%
2021-07-26-2021-07-29
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀