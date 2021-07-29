菲國舉重女將狄亞茲東奧摘金　曾2度在台灣重訓

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▲菲國舉重女將狄亞茲東奧摘金，曾2度前往鼓山高中進行訓練。（圖/鼓山高中提供）

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鼓山舉重隊同學們回憶，狄亞茲除了平民化的作風，在鼓山高中移地訓練時，也經常和同學們一起攀登柴山，到高雄的駁二、西子灣和旗津走走，品嘗高雄的小吃，當然免不了要喝一杯珍珠奶茶。





鼓山高中表示，在奪得金牌後，狄亞茲說，「她最想吃起司蛋糕和珍珠奶茶，可見她對台灣飲料頗有感情」，原本海蒂計劃3度來鼓山高中移地訓練直到東京奧運，但因受到疫情影響後續的計畫受阻，但舉重隊的師生之前就對她非常懷念，也希望她這次在東奧奪金之後，能有機會再來鼓山高中。





鼓山高中舉重隊今年也有學長高展宏參加東奧舉重賽，但是在挺舉時因為抽筋而落敗，莊福泰校長表示，鼓山高中舉重隊以培養國際級選手為目標，目前有三位選手進入國家訓練中心，積極準備2022杭州亞運和2024巴黎奧運。



