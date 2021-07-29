菲國舉重女將狄亞茲東奧摘金　曾2度在台灣重訓

菲律賓舉重女將狄亞茲（Hidilyn Diaz）以挺舉127公斤、抓舉97公斤、總和224公斤成績，贏得東京奧運女子舉重55公斤級金牌，是菲律賓史上首面金牌，她曾經2度到高雄市鼓山高中加強重訓，原本去（109）年也規劃來台準備東奧，不過因為疫情爆發，才中斷計畫。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-29 11:19:45
鼓山高中校長莊福泰和總教練吳銘通回憶，2019年當時菲律賓舉重協會主席來信，希望狄亞茲可以到鼓山高中進行移地訓練，因為菲律賓方面曾經評估，由於狄亞茲是菲國的體育明星，在菲律賓準備奧運容易受到其他事務的干擾，想要找一個安靜可以專注訓練的地方，於是進行許多不同地點的評估，選擇鼓山高中。
鼓山高中說，狄亞茲在2019年7-9月和11-12月兩度來鼓山高中移地訓練﹔鼓山高中舉重隊學生們表示，由於狄亞茲在2016年里約奧運就是舉重銀牌得主，當初要來鼓山高中訓練時，大家都覺得她是「重量級」的人物，一定有其身分地位，等到和狄亞茲接觸才發現海蒂非常平易近人。
吳銘通教練表示，狄亞茲對學生就像是鄰居的姐姐一般，親切有禮，樂觀活潑，毫無明星架式，很快就和師生們打成一片。
鼓山舉重隊同學們回憶，狄亞茲除了平民化的作風，在鼓山高中移地訓練時，也經常和同學們一起攀登柴山，到高雄的駁二、西子灣和旗津走走，品嘗高雄的小吃，當然免不了要喝一杯珍珠奶茶。
鼓山高中表示，在奪得金牌後，狄亞茲說，「她最想吃起司蛋糕和珍珠奶茶，可見她對台灣飲料頗有感情」，原本海蒂計劃3度來鼓山高中移地訓練直到東京奧運，但因受到疫情影響後續的計畫受阻，但舉重隊的師生之前就對她非常懷念，也希望她這次在東奧奪金之後，能有機會再來鼓山高中。
鼓山高中舉重隊今年也有學長高展宏參加東奧舉重賽，但是在挺舉時因為抽筋而落敗，莊福泰校長表示，鼓山高中舉重隊以培養國際級選手為目標，目前有三位選手進入國家訓練中心，積極準備2022杭州亞運和2024巴黎奧運。