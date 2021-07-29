南京疫情往外擴散　張家界魅力湘西成群聚破口

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中國新一波本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，自20日從江蘇南京祿口機場爆發，至今疫情的傳播鏈已經延長至包括江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南、北京在內的至少7省分10多個城市。
綜合中新網、「新華視點」報導，祿口機場疫情目前高度懷疑是機場清潔人員防護不到位造成的感染，再透過清潔人員間的群聚向外傳播。
但最近兩天，北京、四川成都、遼寧大連、湖南常德等多地陸續出現未到過南京卻感染的案例。將這些感染者串聯起來的關鍵要素是不久前在湖南張家界上演的一場大型演出。
28日當天，張家界市新冠肺炎疫情防控工作指揮部辦公室發布通告稱，7月22日晚第一場「魅力湘西」演出的所有觀眾，都屬於高風險人群。
同日，中共中央紀委國家監委網站發布「防疫漏洞盡快補」一文，外界認為，這代表針對祿口機場的追責就在不久之後。
中紀委這篇文章說，在工作程序、流程上，機場沒有將負責境外和境內的清潔人員區分開，日常監管嚴重缺位。更嚴重的是，機場還存在管理不專業的問題，把國際航班與國內航班由原來的分開營運變為統一混合營運，造成境外疫情流入，導致疫情擴散。此外，在發現陽性樣本之後，祿口機場對相關人員的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。
張家界戶外大型表演「魅力湘西」是當地旅遊重要景點。據公開資料，魅力湘西大劇院能容納3100人，隨著暑期來臨，魅力湘西每天常態化連演4場，日接待人數超過1萬人。（編輯：翟思嘉）1100729