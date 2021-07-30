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昨增6件疑似接種疫苗死亡個案　最年輕僅44歲

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-30 15:46:24

中央流行疫情指揮中心今（30）公布，昨日COVID-19疫苗接種20萬5500人次，整體國內疫苗接種人口涵蓋率已達31.86％；另外，昨日新增173件疫苗接種後不良事件，其中有6件死亡。

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根據指揮中心統計，昨日COVID-19疫苗接種20萬5500人次，AstraZeneca接種18萬9960人次，其中第1劑接種17萬1335人次，第2劑接種1萬8625人次；Moderna接種1萬5540人次，其中第1劑接種7822人次，第2劑接種7718人次。

統計顯示，截至目前為止，累計接種782萬6972人次，AstraZeneca接種485萬2884人次，Moderna接種297萬4088人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率31.86％，劑次人口比33.32（劑／每百人）。

另外，有關疫苗接種後不良感應事件，指揮中心發言人莊人祥今指出，昨天共新增173件不良事件，其中101件非嚴重不良事件，再加上6件死亡、66其他疑似嚴重不良事件。

莊人祥說明，6件疑似疫苗接種後死亡部分，有3例為接種AZ，年齡介於44至81歲之間，接種21至57天發生；另有3例為接種莫德納，年齡介於51至88歲之間，接種8至15日發生；此外，有2例接種AZ原通報非死亡不良事件，在追蹤後轉死亡。

而在疫苗意願預約登記平台方面，指揮中心數據顯示，意願登記 今日13時為止，全國意願登記完成總人數達1018萬1410人，至27日14時以後共新增267萬1007人。

至於各廠牌疫苗登記狀況，數據指出，僅登記AZ為58萬638人，佔比5.7％；同時登記AZ、Moderna達484萬7093人，佔比47.61％；同時登記AZ、Moderna、高端達51萬6870人，佔比5.08％；AZ、高端為2萬5667人，佔比0.25％；登記Moderna為396萬2869人，佔比38.92％；同時登記Moderna、高端達10萬5329人，佔比1.04％；僅登記高端為14萬2944人，佔比1.4％；此外，意願登記高端疫苗總計達79萬810人，27日14時以後新登記人數為46萬271人。

▲7月30日新增21例本土個案，以嘉義縣增加9例群聚案為最多。（圖/NOWnews製表)
▲7月30日新增21例本土個案，以嘉義縣增加9例群聚案為最多。（圖/NOWnews製表)
 

▲7月30日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表)
▲7月30日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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