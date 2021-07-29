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奧運／把世界第一逼到絕境！林昀儒惜敗　仍然有機會爭銅

▲台灣桌球好手林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽，擊敗世界球王樊振東。（圖／美聯社）
▲台灣桌球好手林昀儒在東京奧運男單四強戰出賽，擊敗世界球王樊振東。（圖／美聯社）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-29 15:29:21｜2021-07-29 15:58:42

東京奧運今(29)日進行桌球男單四強戰，我國「天才少年」林昀儒對上中國大陸世界球王樊振東，打出了自己的潛力，雖然最終仍以3:4不敵對手，但已打出了精彩一戰，而且仍然還有機會爭銅。

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林昀儒過去在2019時曾在T2桌球鑽石賽馬來西亞站男單決賽，以4:1擊敗中國名將樊振東奪冠；不過在正式國際賽事中，林昀儒以0:5屈居下風。

延續上一場8強戰橫掃的氣勢，林昀儒此役開賽打出4:0的攻勢，迅速取得了4個局點，並在第一個他就順利壓迫對手失誤兌現，以11:6先下一城。

次局樊振東在一開始就拉開比數，但林昀儒幾次發球又讓球王發生失誤，也逼的對手喊出暫停，將比數追成了9:9。不過他後續閃身進攻失誤，之後樊振東又打出了幸運擦網球，連丟2分、可惜的以9:11丟掉。

第3局兩人開局打得相當膠著，林昀儒化解了對手4個局點，將比數扳成了12:12；但可惜後續沒有拚下自己創造出來的局點，讓樊振東連得3分，以12:14再下一城。

第4局林昀儒沒有因為丟掉前2局而轉趨保守，強力進攻也先取得4:1的優勢，但樊振東在慢慢適應球路之後，暴力的打法盡顯無疑，相持中的對拚幾乎都由他佔優。不過小林同學幾戰術運用成功，雙方這一局又打成了13:13平手，林昀儒中遠台的對拚漂亮的拿下，之後反手進攻製造出對手的掛網，15:13扳平局數。

關鍵第5局兩人又殺得難分難解，打成了6:6，不過林昀儒之後接發球太甜，讓對手連下2分，在化解了1個賽點後，還是以9:11讓出；第6局林昀儒一度落後達4分，但之後他放開來打，又逼到了9:9，樊振東斜線出界出現局點，林昀儒接發反手致勝，11:9進入到決勝局。

第7局林昀儒一開始就連打出2個高難度得分，也提振了自己的士氣，不過可惜球王用發球拿回優勢，之後他也有點氣力放盡，被逼出4個賽末點，最終以8:11敗下陣來，但完全可說是雖敗猶榮。

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