竹市議員李妍慧團隊 幫長者登記預約疫苗

新竹市議員李妍慧及其服務團隊，今天在新竹市北區和平福德宮，為周遭里民提供「疫苗接種意願登記」、「第二劑疫苗預約」代辦以及相關程序諮詢服務。根據里長以及廟方估計，一個早上就吸引超過100位里民到場，其中不少攜帶全家證件前來登記，已服務近200位市民。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-07-29 20:21:38
李妍慧表示，在預約管道統一由中央1922窗口辦理後，已無發送通知單。而北區文雅、民富與磐石里高齡人口眾多，「許多長者沒有使用手機電腦，遑論是上網登記！」「政府防疫人力吃緊，結合在地力量協助民眾接種最方便」。
因此，決定結合在地宮廟網絡，與文雅里長朱毅、民富里長沈朝旺，直接一對一面對面，協助長者完成疫苗意願登記。現場除了在地民富與磐石里民之外，也有許多長者從香山、南寮特地騎車前來，紛紛表示「請幫我用電腦登記！」
李妍慧表示，6月份、7月份很多長者接種莫德納疫苗，而第二劑莫德納預約資訊直到昨天才公布。「在愈來愈多人完成第二劑接種後，遲遲沒有莫德納消息，衛生局與市內醫院不斷接到電話，也不敢保證確切時間。」
李妍慧認為，自購與國際贈送的疫苗一波波來台，而高端疫苗也將投入施打行列，現在因為疫苗數量有限而造成的登記政策，將會逐漸鬆綁，越來越符合市民需求。
截至28日，新竹市疫苗第一劑覆蓋率已經超過27%，短短3個月的接種作業，台灣的疫苗覆蓋率也將近3成，李妍慧認為，集體免疫的前景相當樂觀，感謝新竹市民的積極配合，若有需要會繼續辦理實體疫苗登記服務站，持續為市民服務。