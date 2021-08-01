《俗女》探討女人們的煩惱　都來自長輩的「善意叮嚀」

女孩，是哪一天開始變成女人的？大概就像第二季《俗女養成記》的預告一樣，月事來潮的那一日，當女孩身體出現成熟性徵的開始，整個世界都不一樣了！





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同樣是青春期，男孩身體抽高、長鬍鬚、有了喉結，這個社會都以期望眼光看著他們成長茁壯，忍受少年的叛逆和衝撞。





對於女孩呢，卻是設下重重陷阱，長輩的叮嚀都變成警告，你是女人所以這不能做、那不能做，與異性開始有了結界。





《鄧一個人咖啡》節目在23日直播，邀請《俗女》導演嚴藝文與演員楊麗音分享成長過程，說到青春期的煩惱，讓網友超有共鳴，鄧惠文醫師下了結論：「女人都在成長過程中，慢慢被提醒『我們不是人，而是女人』」。





嚴藝文回想起少女時期，長輩都教導著「要把關於性的象徵隱藏起來」，掩蓋住隆起的胸部、不要穿迷你裙露腿，和任何一吋引發遐想的肌膚，月事那幾天不能到廟裡拜拜，拿個衛生棉都要躲躲藏藏，深怕被發現，「真希望世界能停在這一刻」；甚至連電話都不能給男生，因為男女授受不親，懵懂的女孩們選擇全盤接受，不敢對家長有質疑。





楊麗音也有相同經驗，一旦進入青春期，就被長輩叮嚀「那個來不能吃冰、洗頭」，小時候可以輕鬆跟異性玩耍、打球，有了第二性徵後，胸部變成男性取笑的梗，就連跟哥哥都不能有打鬧的肢體接觸，女孩子坐要有坐相，連露齒大笑都是一種禁忌。聽多了「長輩們的恐嚇」，她當上了媽媽，也繼承傳統給家裡女孩們善意「警告」。





▲《俗女》裡親戚、同學的討論，都成為陳嘉玲的壓力來源。（圖／華視提供）

長輩最愛叮嚀的這些話，就算出於好意，卻也無形之中為女人設下重重障礙，我們被關在急速生長的軀殼裡，對外必須保持禮貌、優雅，因為女性被期盼未來要能嫁得出去，否則沒人要會丟臉。





觀看《俗女》的過程有笑有淚，讓好多女人感慨，這簡直是回顧我的人生嘛，還有三姑六婆的台詞，看了一秒就讓人爆氣！





1.面子都被你丟光了，你不想做人，我還想做人





《俗女》裡的小嘉玲，幫情竇初開的鄰居阿娟姐姐，偷偷遞情書給男生，卻不慎遺失，被阿嬤拿去在鄰居間流傳開來，從街頭傳到巷尾，阿娟被家人痛打、剪頭髮那一幕，太讓人心碎了！最後阿娟全家不想被鄰居笑話而搬家，也在小嘉玲的心裡留下陰影，談個戀愛竟然如此事關重大！





2.女孩子，以後要留一點給別人探聽！





成長過程，這句話讓人印象很深刻，不管我們活到了多少歲，過年返鄉都逃不過親戚追問，從工作問到感情、從買房問到懷孕，許多從小學畢業形同陌路，或者離鄉多年未見的鄰居，都會被長輩拿來跟你比較，誰有錢、誰買房，還要你留一點給別人探聽，你是否也跟我一樣心裡納悶，800年沒見過、連當面都叫不出你名字的親戚，我過自己的人生，為何要擔心他們的想法跟意見呢！





3. 30幾歲的女人啊，要她去醫院檢查能不能生育，有什麼問題？以後不能生才麻煩！





小嘉玲的二姑姑結婚前夕，因為男友阿德是獨子，被準婆婆嫌棄年紀太大，要她去醫院檢查能否生育，她忍不下這口氣，最後被迫分手，在對方面前寧願繃著一張不認輸的臉，在公車上氣力放盡痛哭。





女人要生小孩，生命才會完整？當生育與幸福畫上等號，才會造成婚姻悲劇。婚前都說沒關係，婚後卻以不能生小孩為理由要求離婚，造成多少女人內心的痛啊，小嘉玲看懂了姑姑的悲傷，長大後也選擇逃婚，提前與準婆家說再見。





4.你就是不知好歹，才會沒老公沒工作？這樣的媳婦誰敢娶？





陳嘉玲幸福美滿的家庭，只有一個大魔王，就是優尊處優的大姑姑，每次她一回家鄉，就是全家惡夢，連為阿嬤奔喪都不顧家人意見，主張鋪張浪費，更痛罵嘉玲「這樣的媳婦誰敢娶」？





刻板印象裡的好媳婦，就是早起問候公婆，為全家人做早餐，還要勤做家事任勞任怨，但翻開《民法》法條，從頭到尾都沒規定結婚後，我們該做怎樣的媳婦啊？更惹惱人的是，我們鮮少聽過有男人會被罵「你沒房沒車，這樣的女婿誰敢嫁？」





5.妳如果太早失去貞操，就會像釋迦一樣被捏爛，沒有價值，婚前是處女，婚後才幸福。





全家想向小嘉玲告誡，希望她保護自己，不要太早發生性關係，各個都難以啟齒，最後阿嬤使出殺手鐧，拿出一顆釋迦，在孫女面前大力捏碎，說這就像女人的貞操，一旦失去了就會變得沒有價值，嚇得年幼的小嘉玲當場目瞪口呆。諷刺的是，爸媽跟爺爺奶奶，都是婚前偷嘗禁果的「前輩」，還推託那時候已經求婚或訂婚，拿自己做不到的事，套在小孩身上，就是一種情緒勒索。





▲楊麗音飾演的阿嬤（左）和小嘉玲說女人婚前是處女，婚後才會幸福。（圖／《俗女養成記》臉書）

長大後的嘉玲，和男友同居3年多，顯然長輩的恐嚇沒奏效，過度強調性經驗，造成女人恐懼，其實真的沒必要！一段關係的維繫，若要靠「處女」、「處男」的身分，真的很落伍，舊時代觀念在現今社會恐難適用，也讓很多女孩誤認「交付出自己」，就能擁有美好的愛情，最後落得一場空。





即便邁入中年，女人們都還在跟傳統觀念奮戰，從小只想滿足他人期望的嚴藝文，沒有遵循父母願望當老師，選擇成為一個演員、導演，冷戰2年多，表現出彩才讓父親變成自己的粉絲，楊麗音的媽媽昔日為了小孩守著不幸福的婚姻，老了也不願離婚，浪費了一輩子，還做不了自己。





銀髮族離婚潮來襲，在我眼裡，就是女性的覺醒。過去女人們太柔順了，從小被長輩的叮嚀綁得無法動彈，這叛逆期來得太晚，直到我們有能力、有選擇後，才發現原來長輩意見僅供參考，我的人生我做主，我們都能像嘉玲的媽媽那樣，霸氣的跟外人嗆：「這是我們家的事，請你出去！」



