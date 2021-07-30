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疫情期更需注意眼睛健康！居家辦公、上課頻繁使用視訊會議或線上課程，都需要長時間近距離注視著３C產品，用眼過度導致角膜乾澀破皮、眼壓升高、老花眼或白內障等提早報到！王甯加醫師解釋，一般用眼過度會造成眼部肌肉脹痛、疲倦，門診多開舒緩放鬆等藥水緩解症狀，但若民眾除了眼睛脹痛之外，出現頭痛、噁心、嘔吐、眼白泛血絲、視力模糊等現象，則有可能是急性青光眼，不只需用藥水控制，甚至需做雷射手術來治療，若無即時就醫可能導致視力受損甚至失明。
因此，王甯加醫師呼籲民眾，眼睛不適還是需就診讓醫師評估，相似的症狀卻有可能是不同病因，切勿自行判斷而耽誤病情，目前既有的療程也不可隨意中斷。
學童近視控制不能等 多元矯正方式不間斷
王甯加醫師提醒，尤其是已經在進行視力矯正的學童，散瞳劑藥水或角膜塑型鏡片等治療務必持續不中斷，維持良好的用眼習慣，近距離用眼30分鐘，需休息10分鐘，避免成為高度近視，大幅增加罹患早發性白內障、青光眼及黃斑部病變等併發症的機會。
王甯加醫師說明，雖然近視是不可逆的，但仍可在近視後加以介入治療，控制近視度數的增加幅度，降低罹患高度近視及相關併發症的機會，現在矯正方式多元，提供完整的學童近視防控全方案，行之有年的長效散瞳劑，可依濃度、劑型的調整，達到有效的控制；目前詢問度高的角膜塑型片是通過美國及台灣FDA認證，學童只要在晚上睡覺時配戴，透過物理性原理改變角膜孤度，長期配戴可控制近視，白天學童皆可正常上課運動，不必再配戴任何鏡片，符合學童好動個性，便利性也相對提昇，無論選擇何種方案，都一定要尋求專業醫師的協助，充分溝通並遵照醫囑治療及定期回診，才能達到良好的控制效果。
安心就診！ 疫苗覆蓋率、快篩及防疫措施是關鍵
王甯加醫師表示，現在不少醫療院所都備有妥善的防疫配套措施，以自身服務的診所為例，全台25間眼科，疫苗覆蓋率近100%、快篩陰性率達100%，高規格防疫措施，除了最基本的體溫量測及實聯制，就診病患及陪同親友皆會利用健保卡進行健保雲端旅遊史調查，所內也全面採用梅花座候診、分流看診，加上全區定時消毒等措施來保障民眾安全。他補充，診所全數醫護人員包括驗光師，診療時都全程穿著隔離衣、配戴護目鏡，且醫護人員皆已施打疫苗並定期進行快篩檢測，民眾可以安心前往就診，免受眼疾困擾！
就診方式多元化 線上診療好easy！
為改善疫情期民眾不願外出看病而延誤就診的問題，醫療院所陸續推出線上看診的服務。王甯加醫師說，以自身服務的診所為例，民眾只需用LINE加入好友並於線上約好診療時間，接著上傳本人及其健保卡合照確認身分，即可進行視訊問診，步驟簡單方便好上手，看診後若是醫師視情況評估有需要，再至現場做更詳細的檢查。
王甯加醫師建議，民眾如想降低出門的風險，可以多加利用視訊診療，才不會讓之前病患逕自至西藥房買眼藥使用而加重病情此類的憾事一再發生。
資料來源：健康醫療網 防疫期不敢看眼科 延誤就醫恐永久傷害！
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