高血脂患者染疫恐致重症！疫情期間應兼顧防疫與血脂控制

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收治該患者的義大醫院心臟內科王朝平主任表示，高血脂會造成血管硬化，是心血管疾病的重要危險因子之一。正值疫情期間，高血脂患者一旦感染新冠肺炎，將有更高的風險出現心血管併發症。患者由於血栓風險增加，不僅肺部換氣功能受影響，也無法提供心臟正常供血量，更容易誘發急性冠心症、致命性心律不整等嚴重後果。
多數患者有施打疫苗的概念，回診時會主動詢問醫師相關問題，特別是肺炎重症死亡的患者以高齡、三高族群佔多數。王朝平主任呼籲，高血脂患者盡快安排疫苗施打，但倘若病情不穩定，合併有心絞痛等心血管症狀，務必提高警覺。
疫情期間高血脂治療勿中斷 壞膽固醇控制是關鍵
王朝平主任說明，目前高血脂治療藥物就機轉上，不會影響肺炎疫苗發揮防護效果，提醒患者在疫情期間仍需定期追蹤、按醫囑服藥。對於高血脂治療，不同族群的壞膽固醇（LDL-C）治療目標值也有差異，一般建議患有缺血性腦中風、糖尿病、慢性腎臟病的患者，將壞膽固醇控制低於100mg/dL，若合併有冠心病則需低於70mg/dL，而更嚴重的急性冠心症候群患者希望控制在55mg/dL以下，避免心血管事件復發風險。
此外，若是患者透過飲食控制與口服藥物仍無法達到壞膽固醇治療目標時，目前也有皮下注射的降血脂針劑作為治療選擇，經臨床試驗證實可以降低50至60%壞膽固醇，每兩週注射一次的治療模式也十分便利，使用上有少部分患者出現注射部位疼痛、過敏的副作用，醫師在治療期間也會密切注意患者的用藥狀況，必要時會給予輔助治療緩解副作用。
王朝平指出，面對世界性大流行的新冠肺炎，高血脂患者在防疫同時應兼顧血脂治療，現階段患有冠心病的高血脂治療以多專科團隊照顧模式為主流，以義大醫院為例，醫療團隊中除了有醫師協助診斷、開立藥物及訂立治療目標，也有藥師追蹤患者用藥狀況，與醫師討論是否調整藥物，還有衛教師提供飲食、復健等照護建議，最重要的是醫療團隊要與患者建立良好溝通，不僅是就專業上盡力提供醫療協助，也應幫助患者了解疾病的影響和自身治療目標，醫病攜手合作度過這波疫情。
MAT-TW-2100839-1.0-07/2021
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