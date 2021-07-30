高嘉瑜喊冤沒關說　劉世芳：黨團會議討論是否送考紀會

台北市好心肝診所、禾馨診所日前違規施打疫苗，台北市政府廉政委員會27日公布調查報告指出民進黨立委高嘉瑜11天內8度索取疫苗；高嘉瑜29日晚間接受《NOWnews》記者電訪時表示，調查報告反而證明她從頭到尾都沒施壓。立法院民進黨團幹事長劉世芳今（30）日對此表示，究竟高是否涉及關說，會送到黨團會議決定是否再送考紀會處理。

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北市府公布好心肝診所、禾馨診所索取疫苗事件調查報告，文件中指出，高嘉瑜數度向衛生局長黃世傑傳訊息幫「禾馨」診所要疫苗，還曾指定要莫德納，引發是否涉及關說的討論。高嘉瑜29日晚間接受記者電訪時喊冤，她是正大光明把請求轉衛生局，衛生局就直接回覆可以或不行，從頭到尾沒說不行，到底全線和內部怎麼處理，都是市府自己決定，她完全沒有介入。

高嘉瑜也說，衛生局的原則究竟是什麼，不能說要疫苗，如果不能給要明說 ，禾馨1000多個人拿800多劑疫苗，全都打在醫護工作人員，這都是合法、合情、合理，好心肝拿1000多劑疫苗，這問題才嚴重，北市府應該去說清楚Ben是誰，「這等於還我清白，我從頭到尾沒施壓，衛生局從頭到尾也沒拒絕過」。

隨著高嘉瑜無奈喊冤，曾表示要調查此事的民進黨團今日也被問及此事，幹事長劉世芳說，在6月此議題浮上檯面後，雖然沒有召開黨團會議，但也透過議會黨團等，還有像這2天台北市政府公布調查報告等去瞭解。立院黨團幹部要把高嘉瑜是否涉及關說，送到黨團會議做決定 ，再由黨團會議決定是否送考紀會處理。