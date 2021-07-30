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東京奧運內外兩個世界　病例驟升居民防疫卻鬆懈

▲東京奧運選手村有8成以上運動員和教練接種疫苗，大會強制篩檢且嚴格限制移動；反觀東京民眾接種率僅約2成，且防疫意識逐漸鬆懈，媒體形容東奧會場內外猶如兩個世界。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲東京奧運選手村有8成以上運動員和教練接種疫苗，大會強制篩檢且嚴格限制移動；反觀東京民眾接種率僅約2成，且防疫意識逐漸鬆懈，媒體形容東奧會場內外猶如兩個世界。（示意圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-30 11:45:11

（中央社東京30日綜合外電報導）東京奧運選手村有8成以上運動員和教練接種疫苗，大會強制篩檢且嚴格限制移動；反觀東京民眾接種率僅約2成，且防疫意識逐漸鬆懈，媒體形容東奧會場內外猶如兩個世界。

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路透社報導，東奧選手村和媒體中心形成嚴格管控COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的巨大區域，容納5萬多名選手、教練、工作人員以及記者。與此同時，反觀圍牆外的主辦城市東京，儘管第4度實施緊急事態宣言措施，新增確診病例卻連日創新高，民眾似乎見怪不怪，照常生活。

參與東奧盛會的人士在搭機前、抵達時及入境後都要定時接受COVID-19檢測。主辦單位已累計做了近27萬5000次檢測，選手和記者在比賽前都要例行篩檢，且在媒體中心每4天篩檢一次。

國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯（MarkAdams）昨天說，東奧相關人士是進行最多檢驗的群體，在選手村也被禁止外出，「我認為不是我們造成東京疫情擴大」。亞當斯表示，東奧相關人士確診率僅0.02%。

選手確診後會隔離，有些人因此無法參賽。曾2度奪得世界田徑錦標賽撐竿跳金牌的美國名將肯德里克斯（Sam Kendricks）和阿根廷撐竿跳選手基亞拉維利奧（German Chiaraviglio）昨天也因檢測陽性而退賽。

東京奧運暨帕運組織委員會發言人高谷正哲昨天表示，從外國赴日的東奧相關人士有89例確診，其中3例住院治療，1例已出院。他說，兩名住院者情況都不嚴重。

組委會昨天通報新增24起與東奧相關的COVID-19病例，包括3名運動員。自本月1日以來，與東奧相關病例累計來到193例。

荷蘭隊官員表示，須隔離的荷蘭選手被限制在「非常小」的地方，呼吸不到新鮮空氣，感到十分痛苦。

然而在場外，實施緊急事態宣言措施的東京一點也不像處於「防疫泡泡」，看不見英國倫敦、美國紐約和澳洲雪梨等城市封鎖時宛如鬼城的冷清，東京街頭仍湧現人潮。

東京昨天新增3865例再創單日新高，日本首相菅義偉說，他有種「急迫感」，並再度呼籲民眾待在家中看奧運轉播。

據報導，東京都人口約1400萬，民眾接種率僅21%，而病毒篩檢量已逐漸升至290萬次。

澀谷區一名19歲大學生告訴路透社，她盡可能避免外出，「但要上班或打工，就必須出門」。

她表示，由於當局多次宣布封鎖措施，每個人都開始疲乏，防疫意識慢慢鬆懈，「我認為大家開始不把緊急事態宣言當一回事，也因為如此，最近COVID-19病例變多了，所以我有點擔心」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1100730

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