影／燙捲髮卻不會整理？2項DIY捲髮神器 輕鬆吹出蓬鬆感
很多人都會有一個困擾，就是每當燙完頭髮，清洗後發現非常難整理，近期YouTube頻道「艾倫胖胖胖起來」推薦兩項DIY捲髮神器，在家就可以輕輕鬆鬆，將頭髮整理地像剛燙完的造型，非常簡單又方便，吹出髮廊般「蓬鬆大捲」一點都不難！
影像中心/綜合報導
2021-08-02 13:00:00
整理燙捲的頭髮，只要準備大瓶的寶特瓶罐，或是煮水餃所使用的撈網就可以整理。首先將寶特瓶從上方三分之一處剪開，然後從側面割一條線，提供給吹風機扁平吹嘴插入即可。這時只要將吹風機插入側面所割的縫隙，然後將頭髮放進去後，順著自己頭髮想要捲的方向吹至頭髮乾，超立體、線條感十足的「木馬捲」捲髮就完成了。
第二樣撈網使用方式就更簡單了，只要將頭髮順著捲好，放進撈網，吹風機從撈網下方往上吹至頭髮乾即可。而使用撈網所吹出來的效果，比較像是用電棒捲，捲出蓬鬆浪漫感的效果，這兩種的效果可以依照自己喜愛的程度使用，不僅可以省下昂貴的器材費用，還能整理出美美的頭髮。（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：艾倫胖胖胖起來
完整影片：https://youtu.be/iGiKsVDAtzA