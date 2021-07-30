台鐵新列車抵台　傅崐萁向中央喊話：持續改善東部交通

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傅崐萁也提到台鐵車輛管理系統必須再提升，不論是智慧型列車或是沿線的感測器，都能做到在遠端即刻發現落石、異物入侵軌道，而非以人工觀測的方式來剎車；且車輛應搭載全線路網，於行車時顯示什麼彎度應如何配速，如果都有做到就不會發生宜蘭普悠瑪與花蓮太魯閣慘案。
針對台鐵現階段規劃建置25處邊坡告警系統的問題，傅崐萁認為，花蓮段（北迴線）邊坡告警要到明(2022)年下半年才能裝好，「實在緩不濟急，這段期間倘若發生意外，誰能負責？」他要求交通部及台鐵行政團隊應提升效率，馬上執行，不要再拖到明年下半年。
傅崐萁也點出鐵路高架化的重要性，指出宜花東鐵路高架是城市的縫合，過去林佳龍任交通部長時全力支持且承諾宜花東1個縣市15公里的鐵路高架，但由於東部縣市財政困窘，要地方自籌超過25%有其困難，仍需要中央全力支持。
傅崐萁也談到環島高速路網興建的迫切性，若要執行東部快鐵必須搭配環島高速鐵路網，有效的增加東部運量，包括高速鐵路國道六號延伸花蓮段一案，目前立法院已正式通過決議進行可行性評估，應儘快執行；蘇花改二期、蘇花公路安全提升計畫要花十年才能完工，必須再簡化行政流程、縮短期程，盼交通部儘早給宜花東鄉親一個安全且快速的返鄉路。