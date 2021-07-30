李登輝特展開幕　蔡英文：會持續深化台灣民主、走向世界

前總統李登輝辭世今（30）日屆滿一周年，以其帶領台灣走向民主化的重要年代為背景的「關鍵1991:李登輝與台灣民主元年展覽」選在今日舉行開幕典禮，總統蔡英文、立法院長游錫堃、立法院民進黨團總召柯建銘等人皆出席。蔡英文致詞時表示，藉由特展緬懷李登輝，也回首台灣民主來時路，1991年是台灣邁出關鍵腳步的一年，期待深化民主的道路上，在這塊土地上的每一個人都不分彼此，向前邁進。

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「關鍵1991:李登輝與台灣民主元年展覽」今日舉行開幕典禮，總統蔡英文致詞時表示，藉由這個特展，除了緬懷李登輝，也回首台灣民主來時路。在1991年，李登輝宣布廢止動員戡亂臨時條款，也因為1991年多項改革，才有當年國大代表第一次全面改選，以及隔年立法院第一次全面改選，讓台灣啟動一連串民主改革，並在1996年完成第一次總統直選。

蔡英文說，李登輝執政帶領台灣突破威權框架，也踏上憲政民主之路，這就是李登輝被稱為民主先生的原因。她提到，看到去年選多民眾到台北賓館悼念李登輝，很多人都在追思牆上留言，感謝他對台灣民主貢獻，相信透過這場特展，大家能重回1991年，看當時國內外各種挑戰，還有朝野如何討論國家發展方向。

蔡英文說，除了這場特展，未來李登輝基金會也將以更多元形式，傳承李登輝的精神，紀念圖書館的構想，政府也會提供必要協助與支持。每一個時代都有不同挑戰，走過幾十年民主道路，我們可以說，今天台灣已經不是學步，而是能夠與他人扶持的民主，我們跟國際社會分享民主經驗，也堅定站在捍衛民主價值的最前線，深化台灣民主、走向世界是這一代的挑戰與使命。

蔡英文說，這一年多來疫情影響全球，因為民主加深台灣與世界的合作交流，去年台灣提供其他民主國家防疫物資共同抗疫，在疫苗取得上台灣也獲得各國支持，這是善循環，也是民主夥伴互相扶持。守護民主價值不分國界，感謝李登輝與許多民主前輩為台灣民主發展奠定基礎， 邀請大家走一趟國史館，瞭解社會運動蓬勃、台灣邁出關鍵腳步的一年，期待在深化民主的道路上，在這塊土地的每一個人都能夠不分彼此一起向前邁進。

游錫堃則說，今天受邀參加開幕典禮感到非常榮幸，這次特展以李登輝於1988年繼任總統為背景，展出1991年的相關史料影像等，相當珍貴，一定會讓更多人體會到李登輝推動民主改革的艱難與重要。

游錫堃說，李登輝曾被美國新聞週刊喻為民主先生，是台灣民主關鍵推手，台灣能成為華人第一個民主國家，李登輝貢獻之巨。其中1991年正式確立李登輝路線，推動的民主改革包含該年5月1日公布廢止動員戡亂時期臨時條款、5月17日廢除整治叛亂條例，更終結萬年國會、啟動修憲還權於民、落實國會全面改選與總統直選，奠定台灣民主化基礎。

游錫堃說，1991年是台灣民主改革的關鍵一年，這是台灣民主元年，在這基礎上，經過40年發展，造就今天國際盛讚的台灣民主成就 。他也提到自己擔任省議員時，李登輝擔任台灣省主席，有幸在省議會一起論政，看著李登輝以民之所欲長在我心的理念，在民主前途晦暗、國家認同不明的年代，扭轉台灣命運，是相當珍貴的。