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研究：肌肉流失10%免疫力就開始下降/流失40%肺炎死亡風險增！
「肌肉量與免疫力有直接關聯性！」彭邦中醫師表示，當肌肉流失時，免疫力就會下降。有研究顯示，只要肌肉流失10%，免疫力就會降低，染疫風險隨之增加；流失30%，疾病恢復能力陡降，重症風險提升；肌肉流失超過40%，肺炎死亡風險大幅上升。
彭邦中醫師也提醒，40歲後肌肉將以每十年平均流失8%的速度迅速減少，40至80歲間可能流失將近三分之一的肌肉。因此，中壯年族群及長輩除了疫苗以外，也別輕忽肌肉與免疫力之間的關係。而有效提升肌肉量的關鍵，就在於補充「好吸收蛋白質」、「提升保護力營養素」。
提升免疫力及確保疫苗保護力 專家詳細分析營養素
彭邦中醫師提醒，攝取蛋白質前要先確認「蛋白質含量」，還要考量「利用率」的問題，才能確保蛋白質能有效轉化成製作肌肉、免疫細胞所需的原料，而選擇「好吸收蛋白質」才能事半功倍！
黎雨青醫師說，提升免疫功能及確保疫苗施打成效不能只看單一營養素！需同時補齊多元營養素以提升保護力。除了蛋白質，補充維生素礦物質，對於提升保護力、確保疫苗施打效果都有重要幫助：維生素B6可將蛋白質分解成可用原料；維生素B12、葉酸、鐵可促進免疫細胞生成與活化；維生素C、維生素E、硒可抗氧化、保護細胞；維生素A、維生素D、鋅可降低呼吸道感染風險，且有多篇研究顯示，缺乏維生素D、鋅會增加新冠感染以及重症死亡風險；銅則可抑制病毒活性。
藉由醫學實證均衡營養補充品填補營養空缺 面對疫情更安心
黎雨青醫師說明，透過多元食物獲取所需營養素是最理想的狀況，不過國人普遍陷入「所需營養多元，但實際補充不足」的窘境。建議一般民眾除了正常飲食以外，亦可簡單使用均衡營養品，填補生活中的營養漏洞，補足提升保護力的關鍵營養素。
然而，市售營養品琳瑯滿目，民眾常不知如何挑選，黎雨青醫師提醒，除了要把握成分包含上述二關鍵：「好吸收蛋白質」與「提升保護力營養素」外，是否具有充分醫學實證也很重要。
黎雨青醫師提醒，近期台灣民眾都透過疫苗新聞學習到臨床試驗的重要性，其實營養補充品也是，故建議民眾可以挑選有進行過多項臨床試驗、甚至登上國際醫學期刊的均衡營養補充品，會較有保障，也較可預期能快速增加體力與保護力。
資料來源：健康醫療網 打完疫苗這樣補！ 專家解密建議營養素
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