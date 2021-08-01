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影／牛奶控快看！Ｑ彈可口「芝士烤牛奶」　成功率極高

▲「芝士烤牛奶」製作步驟大公開。(圖／MoLaLa Cook 授權)
▲「芝士烤牛奶」製作步驟大公開。(圖／MoLaLa Cook 授權)

影像中心/綜合報導

2021-08-01 13:00:00

YouTube頻道「MoLaLa Cook」時常將製作甜點的影片放在自己的頻道中，而且不藏私地公開製作步驟及細節，提供給愛做甜點的網友參考。這次他將製作甜點「芝士烤牛奶」，讓很多牛奶控、芝士控都為之驚艷，除了試著自己動手做，詳細步驟教學也讓許多網友大呼成功率極高。

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▲「芝士烤牛奶」送進烤箱前表面要塗上蛋液。(圖／MoLaLa
▲「芝士烤牛奶」送進烤箱前表面要塗上蛋液。(圖／MoLaLa Cook 授權)
 

製作「芝士烤牛奶」要準備的材料有牛奶 500g、砂糖35g、蛋黃2、粟粉／玉米粉50g 、芝士片1片，然後將所有材料混合後，保持小火及持續攪拌至濃稠。接著倒入6吋模具，表面鋪上保鮮膜後，放進冷藏約3小時，將反轉脫模，將其切成 8 小塊三角形，並在表面塗上蛋黃液後，中層200度焗烤20分鐘，至表面上色就完成這道「芝士烤牛奶」甜點。

 

簡單的步驟讓許多網友紛紛嘗試，也有網友在影片下方留言表示: 「做完了好好吃」、「期待更多甜點」，除此之外影片中還加入了英文解說，讓很多看不懂的中文的人，也能夠一起製作出這道好吃的甜點。（文字編輯：胡繼偉）

▲「芝士烤牛奶」完成品。(圖／MoLaLa
▲「芝士烤牛奶」完成品。(圖／MoLaLa Cook 授權)
▶感謝授權：MoLaLa Cook 
完整影片：https://youtu.be/aMT6PwK_tTE

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