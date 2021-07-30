台灣逐格偶動畫入選威尼斯影展　「每天只拍10秒」超費工

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《病玫瑰》將台灣傳統捏麵人技藝融入逐格偶動畫，並結合VR技術，觀眾就像縮小燈照射進入了奇幻偶世界，HTC為此耗費鉅資，研發打造能進入迷你偶世界的VR微距自動化拍攝系統，而工作室也必須克服VR電影360度攝影的技術考驗，除了要避免攝影機與攝影師穿幫，更要打造360度環場的龐大美術場景。
片長17分鐘《病玫瑰》總製作期約14個月，共打造35個可動人偶角色，每個人偶約需30至50道工序、15至20個工作天製作，而由數十間建物組成的城市，由6000個複合媒材的手工物件組成，全片粗估超過上萬個不同複合媒材手工物件，每個物件基本經過剪裁、打磨、修邊、上色、保護漆等5道工序，非常考驗美術和技術整合，「製作量是傳統2D逐格偶動畫4至8倍」。
由於採用VR 8K攝影畫質，《病玫瑰》拍攝期約7個月，總計拍攝13000格畫面，平均每天拍攝進度僅僅約2秒至10秒，期間甚至還三度遇到地震造成攝影機畫面偏離，只得重新拍攝。
《病玫瑰》講述在疫情背景下，一位生病小女生去醫院找媽媽的故事，期間遇見各種天馬行空奇幻人事物，甚至有骷髏鳥歌唱舞蹈段落融合音樂劇元素，為此除了請來Matzka打造插曲，曾經是名作詞人的製作人劉思銘，特別與睽違10年未搭擋的作曲人劉志宏打造本片片尾曲。
除了劇情意外與當前新冠疫情時事不謀而合，段落亦可見到致敬影壇經典的精神，導演唐治中表示：「拍的時候並沒這企圖，但《龍貓》、《耶誕夜驚魂》都太經典，作品完成時才發現我們已被影響了太深。」未來，《病玫瑰》將能用HTC最新的一體機VIVE Focus 3 以8K高畫質觀看，讓觀眾擁有輕盈又精緻的感官享受。
《病玫瑰》跳脫框架為傳統逐格偶動畫注入全新VR風貌，又為HTC創下第七部入圍威尼斯影展VR競賽單元佳績；其實《病玫瑰》在去年威尼斯影展創投項目就受國際矚目，今年正式入圍競賽，HTC VIVE ORIGINALS總經理暨《病玫瑰》製作人劉思銘表示，HTC此次特地鉅資研發VR微距攝影系統，「希望將最具手感人文的逐格偶動畫，帶入虛擬實境的全景製作」。（編輯：楊穎軒）