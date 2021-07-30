航空機組員家長怨幼兒園解封漏洞　教育部補破網

教育部日前因應降級，制定幼兒園防疫管理指引，27日起即可開放幼兒園生回園，但航空機組員家長卻傷透腦筋！指引規定，若幼兒及其同住成員處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理狀態，幼兒將不可入園，等同讓機組員的幼兒，在疫情期間幾乎沒有辦法入園，因為機組員在執勤後勢必為自主健康管理對象，對此漏洞，教育部今（30）日表示，即日起指引修正為「幼兒有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理情形者不可入園」，排除家人為限制標的。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-30 16:25:37
桃園市空服員職業工會今日發出聲明陳情，指出教育部在制定指引時沒有注意到機組員可能有每個月重複檢疫或自主健康管理的狀況，工會也在第一時間發函連絡相關單位，機組員的防疫規範不只有一定天數的檢疫或自主健康管理，還搭配全套機上防護、外站管理、多次快篩和PCR檢測等，據航空公司統計，機組員的疫苗覆蓋率，第一劑已達九成以上，第二劑也在五成以上，不停提高當中。
公會寫到，希望教育部能參酌機組員相關的防疫規範，有所配套，盡速調整指引，讓幼兒園和機組員都有所適從，保障到機組員幼兒受教育和受照顧的權利。
而教育部今日也補上破網，下午回應說明，教育部的指引將參考托嬰中心、衛生福利機構之防疫管理指引修正為「幼兒有居家隔離、居家檢疫、自主健康管理情形者不可入園」。
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