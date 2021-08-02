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房市／吸納外來買盤　大竹重劃區交易熱

▲大竹重劃區擁地理位置優異和親民房價兩大優勢。（圖／NOWnews資料照片）
▲大竹重劃區擁地理位置優異和親民房價兩大優勢。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-02 08:30:00

桃園市蘆竹區的大竹重劃區房市交易量今年前5月年增率成長1成，在地房仲表示，大竹重劃區的地理位置位於南崁與青埔之間，因為地理優勢佳，再加上房價仍親民，因此吸納桃園房價漸高區域的外溢買盤，今年以來交易量增長。

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根據桃園不動產交易e指通實價資料顯示，今年1-5月大竹地區中古大樓交易量年增率成長11%，交易均價為18.9萬。

蘆竹區大竹重劃區發展約10餘年，範圍在大竹路、大興路、中興路及大新路間，區域內以屋齡5-10年的住宅大樓居多，也有部分屋齡10-30年的透天厝。

信義房屋大竹店店長蘇凱智表示，大竹重劃區交易量增加來自兩大優勢，第一為交通地理優勢，大竹重劃區位置位於桃園區與中壢區的市中心之間，並位於青埔高鐵特區、南崁地區2大精華區的中間位置，因其地理優勢到桃園各區車程約需10分鐘，也鄰近大竹交流道。

第二為房價優勢，蘇凱智觀察，鄰近地區包括南崁地區、桃園藝文特區、青埔高鐵特區、中壢市中心的房價都已漸高，屋齡較新的房屋都要3-4字頭，因此價格親民的大竹重劃區會吸納外溢買盤。

蘇凱智表示，大竹重劃區的購屋族群尤以首購族居多，包含在桃園國際機場上班的購屋族，也有部分原住在大園地區，因桃園航空城開發案區段徵收的地主，會因地緣關係到大竹重劃區找屋。

隨著人口逐漸移入，當地生活機能漸發展，蘇凱智表示，像是連鎖餐廳麥當勞、肯德基早已進駐多年，全聯購物中心也有3間，今年初也開了連鎖咖啡星巴克、生活賣場寶雅等，家樂福也有意願入駐，未來生活所需機能將更加完善。

蘇凱智表示，大竹重劃區新成屋現已開價28-30萬，但建商推案不多，5-10年的住宅大樓，每坪單價則在25-26萬間，10餘年的住宅大樓、透天產品，單價則是21-23萬左右。

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