房市／吸納外來買盤　大竹重劃區交易熱

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蘆竹區大竹重劃區發展約10餘年，範圍在大竹路、大興路、中興路及大新路間，區域內以屋齡5-10年的住宅大樓居多，也有部分屋齡10-30年的透天厝。
信義房屋大竹店店長蘇凱智表示，大竹重劃區交易量增加來自兩大優勢，第一為交通地理優勢，大竹重劃區位置位於桃園區與中壢區的市中心之間，並位於青埔高鐵特區、南崁地區2大精華區的中間位置，因其地理優勢到桃園各區車程約需10分鐘，也鄰近大竹交流道。
第二為房價優勢，蘇凱智觀察，鄰近地區包括南崁地區、桃園藝文特區、青埔高鐵特區、中壢市中心的房價都已漸高，屋齡較新的房屋都要3-4字頭，因此價格親民的大竹重劃區會吸納外溢買盤。
蘇凱智表示，大竹重劃區的購屋族群尤以首購族居多，包含在桃園國際機場上班的購屋族，也有部分原住在大園地區，因桃園航空城開發案區段徵收的地主，會因地緣關係到大竹重劃區找屋。
隨著人口逐漸移入，當地生活機能漸發展，蘇凱智表示，像是連鎖餐廳麥當勞、肯德基早已進駐多年，全聯購物中心也有3間，今年初也開了連鎖咖啡星巴克、生活賣場寶雅等，家樂福也有意願入駐，未來生活所需機能將更加完善。
蘇凱智表示，大竹重劃區新成屋現已開價28-30萬，但建商推案不多，5-10年的住宅大樓，每坪單價則在25-26萬間，10餘年的住宅大樓、透天產品，單價則是21-23萬左右。