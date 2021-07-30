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板橋新光健檢中心開幕　人工智慧提早發現大腸癌

板橋新光健檢中心開幕　人工智慧提早發現大腸癌
板橋新光健檢中心開幕　人工智慧提早發現大腸癌

健康醫療網

2021-07-30 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】 疫情期間民眾不敢上醫院，疫情降級後隨著解封與疫苗覆蓋率提升，人潮也逐漸回流，因此蓄積相當多健檢的量能，預期三級警戒降級後，民眾對於健康檢查會有爆發性的需求。以新光醫療體系為基礎的板橋新光健檢中心於今日（30日）開幕，主打高檔健檢，並串聯園區內住宿、餐廳、健身房、游泳池等，共花費六個月完成，耗資一億兩千萬，提供少見的醫療一條龍服務。

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提早發現大腸癌　及早治療的關鍵

擁有7萬例經驗、深具大腸鏡、內視鏡專長的朱光恩院長指出，消化道癌症是多年來台灣癌症死亡最重要的因素之一，大腸癌是我國罹癌人數第一位已超過十年，大腸癌是治癒率及存活率很高的癌症，早期發現治療是預後的重要關鍵。

善用人工智慧　降低人為誤判風險

朱光恩院長提到，特別引進高解析度的電子式腸胃內視鏡，配合已獲國際認證之人工智慧及先進的影像提升輔系統，AI胃內視鏡系統一旦發現病灶，機器會發出警示聲音，提醒醫師病灶位置，降低人為誤判的風險。 

此種高解析度電子式腸胃內視鏡，為目前臨床最高解析度電子式腸胃內視鏡，世界專利之人工智慧輔助偵測早期消化道癌性病變，及先進的BLI 及LCI影像提昇系統得精準辨識病灶，提供來院病患最高品質的醫療服務。

另有，採用德國內視鏡懸臂系統，整合內視鏡檢查設備與麻醉監護工作站，提升來院客戶之檢查品質與安全性。移動式懸臂系統，可配合醫師各種檢查位置與角度，讓檢查無死角，提供客戶最好的醫療品質。

板橋新光健檢中心　五大重點特色

來自新光團隊的板橋新光健檢中心有五大特色，一、新光醫療體系；二、結合新光醫院影像檢查；三、與鄰近板橋新光有氧酒店合作，讓中南受檢者可加購住宿，步行5分鐘就能到健中心，檢查前一日可預先做超音波及清腸，第二日檢查完畢，可延至晚間6時退房；四、病檢分離，檢查境不會有一般醫院的看診者，降低感染疑慮；五、針對VVIP提供專停電梯，分區分流，並有專屬空間，內有獨立更衣室、化妝間，若入住板橋新光有氧酒店，還可專車接送至健檢中心，直接進入檢查室，避免被無關的人看見。

位於地利之便  方便民眾健檢

板橋新光位於三鐵共構的板橋站，交通便利。共有ABC三棟大樓，健檢中心於A棟，有餐廳及月子中心，音樂廳等；B棟有岩盤浴、健身俱樂部；C棟有新光有氧酒店，彼此共享資源，也是打造健檢中心一條龍，成為預防保健與休憩度假的特色園區。



資料來源：健康醫療網 板橋新光健檢中心開幕　人工智慧提早發現大腸癌

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