8／1起6邊坡　台鐵列車通過將降速

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台鐵局說，降速措施期間將以現行列車排點餘裕由調度員做適當運轉整理維持準點率，不更動時刻表，但配合降速方案，假日需停駛2列次，經評估調整後運能尚符需求，預計今年底EMU3000型新車開始上線啟用，運能即可恢復並提升，6地點的告警系統預計111年7月前全部完成，就可解除降速。
台鐵局表示，太魯閣號事故後，已在5月7日發布「臨軌工程施工安全管制規定」，明訂工區門禁管制、工地安全管理及臨軌工程施工人員要求配帶行車調度無線電等多項措施，並全面於工程告示牌增加緊急通報專線0800-800-333及醒目地點張貼鄰近車站電話資訊，工區軌道遇有危安情形時工程人員可立即通知列車停車。
6月1日完成沿線臨軌工程並雇用保全人員，於工區出入門設置監視器，全面管制工地進出人員、機具，對承商違規行為建立防堵機制。
為確保施工安全，台鐵局從4月25日起鐵路沿線204處臨軌工程全面停工檢視，並同步進行承商「行車安全講習」，相關施工安全管制規定及措施改善後，由工程會、職安署及鐵道局確認改善到位始能復工，截自7月29日獲同意復工計202處。
另外，臨軌工程有異物入侵疑慮的北迴線K51+170~500山側邊坡、宜蘭線福隆石城邊坡、台東線鹿野山里邊坡及縱貫線新豐南邊坡等4處工程地點，5月21日前也完成鋼軌樁施作等安全阻隔設施以確保安全。（編輯：謝雅竹）1100730