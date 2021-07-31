球評狂跟戴資穎裝熟？他秒曝「真實身分」 網驚呼：難怪
我國世界球后戴資穎昨（30）日晚間，在東京奧運女單8強戰打出精彩的一役，以14：21、21：18、21：18逆轉勝出，挺進4強締造我國女單最佳紀錄，今將有望復仇上屆里約奧運敗給印度一姊辛度的一箭之仇，並朝金牌戰邁進。不過，有不少網友觀戰時發現，體育台球評竟在場邊狂喊「小戴妳可以的！」疑似和戴資穎熟識；球評石明謹就在臉書揭露這位球評的真面目。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 10:10:57
戴資穎在8強面對生涯對戰15勝14負的宿敵兼好友泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），先失掉首局後倒趕2局，豪取4連勝，並打破一直以來在大賽表現不佳的魔咒，生涯首度踏進奧運4強；今天將對上2016年里約奧運中，將自己淘汰的印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu），準備殺進金牌戰。
不過，有不少網友在觀看戴資穎比賽時發現，一旁竟有一位女球評不斷狂喊「小戴妳可以的！」疑似和戴資穎相當熟識，不禁令人好奇，這位女球評的真實身分究竟是何人。
對此，知名球評石明謹就在臉書透露「愛爾達羽球的球評是戴資穎的姐姐戴靖潔，到後來根本不演了，都沒有在評球，一直講小戴妳可以的XDDDDDD」，讓許多網友看完也忍不住笑稱「完全偏頗的講評，但我可以XDD」、「我還想說這人是在裝什麼熟，原來真是熟」、「愛妹妹的不中立球評超可以」、「難怪，我還覺得這球評怎麼立場這麼偏頗」、「怪不得評到最後整個變得很奇怪，我還想說怎麼突然那麼熱情」。（編輯：賴詠璿）