今年奧運史上最精采？台人揭「真實理由」：爽度無關獎牌
本屆東京奧運比賽中，中華隊選手表現相當亮眼，許多台灣民眾每天都緊守在電視機前，觀看選手的賽事轉播，為中華隊加油打氣。對此，就有網友在PTT八卦版提到，今年奧運似乎是近年奧運最好看的一年，並透露「真實理由」，貼文曝光引發廣大回響。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 11:27:21
原PO表示，今年奧運比賽似乎是近年奧運最好看的一年，因為本屆奧運在東京舉辦，和台灣僅有一小時的時差，不用熬夜看比賽，很多選手表現又非常好，不禁好奇詢問廣大鄉民「有沒有今年奧運可能是近年最好看的一年的八卦？雖然棒球沒進好像很可惜」。
貼文一出，隨即引發大批網友共鳴，「時差只有一小真的很過癮」、「不用半夜爬起來看」、「不用熬夜真的爽」、「沒時差真的都可以追滿」、「看比賽沒時差、不用熬夜就是爽，無關獎牌」、「沒時差讚讚」。
不過，其他網友也十分肯定今年選手的表現，紛紛狂讚「年輕人真的厲害」、「今年真的猛」、「是，太好看了」、「有成績就好看啊」、「成績比以前好很多」、「新人輩出，而且廣度很夠」、「今年各國狀況多，算台灣隊地利優勢」；但也有網友感慨「要不是疫情，會更精采」。（編輯：賴詠璿）