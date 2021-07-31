林昀儒「賽末點」被教練喊卡！內行抖原因　打臉一日球迷

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「為什麼教練會喊暫停？是因為『下一球要換奧洽發球了』，而且又是「賽末點』，教練是要提醒他不要急，討論戰術並希望他好好處理下一球，以我在場上的經驗，在那個時間點其實領先方的壓力反而會比前幾球更大，小林雖然看起來沉穩，但感覺是勝負欲很高的人，我個人反而會期待在這關鍵一分有教練給我指示，希望網友以鼓勵代替批評，林昀儒以及整個教練團現在絕對比我們還難過，出征教練團完全沒有任何的幫助！三年後巴黎奧運小林一定能拿回金牌！」
貼文一出，網友紛紛回應「推....終於有專業的人出來講話了」、「結果論嘴砲酸民而已，但如果今天教練沒叫暫停然後輸了第六局，會不會又有人怪教練為什麼不喊暫停」、「沒錯，真的不應該當鍵盤教練，小林加油！下屆再戰」、「一日球迷就自己為各個教練啊！質疑什麼，有本事都去當教練」、「一日球迷在這篇真的全閉嘴，被狠打臉」、「滿多人就是輸了找戰犯+鍵盤教練，幫小林跟教練加油打氣！」、「小林一定也盡力了，輸球如果要開檢討會也是小林跟教練方，真的輪不到你各位」。
事實上，比賽過後，林昀儒的教練蔣澎龍也出面表示，若以第1次打奧運來看，林昀儒發揮已無話可說，「打到後面因為林昀儒太想贏球，導致揮拍時比較僵硬，不像平時，奧運比賽的規模與獎牌的意義，都和一般比賽不同，所以大賽的心理素質是需要累積」，不過他也信心滿滿的鼓勵林昀儒「以後他的機會還是很大，就放眼2024巴黎奧運吧。」（編輯：張嘉哲）