只剩56萬劑了！第二劑莫德納接種意願登記到8月3日
中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」已於7月27日重新開放意願登記，並於 7月28日增加開放第二劑接種Moderna COVID-19疫苗者進行登記，此次意願登記結算將於8月3日中午12時截止，提醒已接種第一劑Moderna疫苗之第一到三類對象及孕婦儘速意願登記第二劑。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-01 14:38:04
指揮中心說明，為使平台運作更為順暢，調整目前意願登記結算時間至8月3日中午12時截止，另預約期程預定自8月5日上午10時至8月7日中午12時止，預計提供已接種第一劑Moderna之第一到三類對象及孕婦，且至8月11日前已間隔滿28天者接種。
針對媒體追問，國內是否莫德納疫苗供貨不足，第五輪打不太到，陳時中坦言，第五輪供應的量相對的少，大概是56萬劑，相關提供第二劑接種計畫，目前仍在規劃中。
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