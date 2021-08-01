水龍頭突停水！她一查驚覺是「恐怖陷阱」 日網驚喊危險
擁有自己的居住空間是不少人對生活最基本的要求，不過獨居在外要特別注意自身安全，以免有心之人闖入、騷擾。近日，日本就有歌手分享，她家的水龍頭突然沒水，出門查看自來水開關時，卻看到開關莫名被關上了，事後才發現這似乎是種「犯罪手法」，讓她瞬間嚇壞，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 22:32:25
綜合日媒報導，日本一名創作歌手、演員岡田茜日前在《Twitter》表示，自己突然發現家中水龍頭沒有水，於是立刻打電話給自來水公司，對方便請她到門外查看，自來水總開關是否有問題，想不到她依指示外出一看，總開關竟莫名被關上，果真重開啟後，家中水龍頭馬上恢復供水。
岡田茜越想越奇怪，再度打電話詢問自來水公司是否曾派人來關上，但對方卻回答「沒有」，於是她上網查詢，才發現這似乎是種犯罪手法，「有心人士利用這種方式，引誘獨居女性走出門外，就能藉此潛入家中行竊，甚至性侵」，這讓她瞬間頭皮發麻，立刻發文提醒要多加留意。
貼文曝光後，網友們也感到十分驚訝，而其中就有人提到，自己家幾個月前也發生缺水的情況，過沒多久後，她發現門外的牆壁、腳踏車都有被做記號的痕跡，便向警方報案，並在附近裝上三台監視器，才終於抓到那名跟蹤狂。另外，也有網友貼心提醒，「別遇到什麼怪事就全部公開」，因為她若是真的被盯上了，還發文告訴大家，等於是告訴嫌犯「她中圈套了」，可能會招來危險。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110