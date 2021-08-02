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水蓮還能怎料理？媽加「2神級配料」超滑嫩：上桌就掃光

▲水蓮還能怎麼料理呢？對此，就有一名女網友表示只要「加2配料」，炒出來的水蓮滑嫩又美味。（圖／翻攝自臺北市食材登錄平台）
▲水蓮還能怎麼料理呢？對此，就有一名女網友表示只要「加2配料」，炒出來的水蓮滑嫩又美味。（圖／翻攝自臺北市食材登錄平台）

編輯中心/綜合報導

2021-08-02 11:10:28

許多熱炒店與餐廳都能見到「水蓮」，而最常見的料理方式就是「清炒水蓮」了，不過水蓮還能怎麼料理呢？對此，就有一名女網友表示只要「加2配料」，炒出來的水蓮滑嫩又美味，「上桌就一掃而光」。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示她這幾年才在熱炒店見到水蓮的蹤影，剛開始由於它清脆的口感，非常特別，也引起她和家人們的注意，「後來漸漸地在菜市場上發現它的身影，也學著入手回家自己做料理」。

原PO表示，水蓮很好料理，就像一般的蔬菜，直接快炒就是一盤充滿纖維質的素菜，不過，她也透露自己都會加「香菇」和「肉絲」一起拌炒，「又是另一種風味」。

▲女網友分享水蓮配上新鮮香菇、肉絲拌炒的做法。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲女網友分享水蓮配上新鮮香菇、肉絲拌炒的做法。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
另外她也透露，「比起乾香菇，這道菜我更喜歡搭配新鮮香菇，因為新鮮香菇的口感帶滑嫩，加上肉絲的鮮味，食材多元豐富非常營養，水蓮本身是一個高纖低卡很健康的蔬菜，非常容易料理，又很有特色的一道菜，上桌就一掃而光」。

而原PO也分享做法，食材備料則是有水蓮、新鮮香菇、豬肉絲、辣椒和大蒜。她先將水蓮洗淨切成寸斷，香菇切成薄片，豬肉絲用少許醬油和太白粉醃製，大蒜、辣椒切片備用；接著，熱油鍋先將肉絲炒熱，盛出備用；再來，在鍋中放入新鮮香菇絲，炒出香菇中的水分，加入蒜和辣椒一起拌炒至香氣釋出；最後，放入肉絲和水蓮快速拌炒，加鹽、雞粉調味，大約一分鐘就能起鍋。

貼文一出，掀起熱議，「我超愛水蓮」、「這樣配看起來很好吃耶，我只會清炒」、「水蓮超好吃」、「謝謝分享」、「我也超愛水蓮，一個人可以吃一大盤」、「又簡單又快」、「連我家小孩都愛吃水蓮菜，只要蒜末清炒就好好吃，一定吃光光」。（編輯：郭佩蓉）

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