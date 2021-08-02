為抗疫盡心力　新北27校全力支援疫苗接種站

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教育局工程及環境教育科長李幼安說，板橋江翠國中的疫苗接種站，自開站至今已服務約10000名鄉親，讓在地居民們就近獲得安全保護施打寶貴的一針；江翠國中梁坤明校長指出，雖學校服務志工們犧牲暑假及周六假日，在疫情蔓延之際卻能帶給民眾實質受惠，能為大眾便利，學校倍感欣慰與榮幸。
擔任服務志工的江翠國中閻冕容組長分享，有一位民眾特別撥電話到總務處表示道謝，「排著長長的隊伍，整個路線不會淋雨或曬太陽，倒像是一場美麗校園巡禮，看著年輕人陪著老人家，有的牽著手走著，有的推著輪椅陪著，一路上滿滿加油聲及一幕幕充滿愛的畫面，疫情雖可怕但卻拉近家人間的感情。」
三重碧華國中校長林建成認為，疫情並不會因時間到就下課，而是要一直戰戰兢兢把關，仍要堅守防疫大門來守護校園與家園，聽到家長及社區居民的感謝，即使「溼背秀」也值得！教育局長張明文表示，對抗疫情的戰役沒有人是局外人，感謝27校的教育好夥伴，為這次防疫戰貢獻教育人力量。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。