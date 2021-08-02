特企／《三國志·戰略版》寵粉無限！大獎百萬哈雷重機

由光榮特庫摩正版授權《三國志·戰略版》成為手機遊戲的大熱之作，屢屢舉辦創新活動，寵粉無極限，今年4月才斥下巨資舉辦S1「千萬獎金同盟爭霸賽」頒獎典禮，下半年宣布要給玩家百萬大禮，只要達到指定條件，搶攻男人心，立即有機會抽得夢幻車款百萬哈雷重機大獎。





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哈雷重機從1903年誕生至今，已經有114年的歷史，品牌名Harley-Davidson是由三個共同創辦人的姓氏所組合而成。哈雷的傳承與創新，百年來始終保持一貫的造車工藝，又不斷進行動力引擎再進化工程，創造出一連串無與倫比的重車，讓喜愛哈雷重機的男人們，能在巨大的世界中感覺經典的完美。更因為如此，哈雷重機始終保有男人的夢幻坐騎稱號，《三國志·戰略版》將實現喜愛遊戲的玩家們，一個真實的百萬夢想！





近日《三國志·戰略版》宣布S4賽季將於8月初火熱登場，同時釋出賽季玩法與武將戰法解析，讓玩家可提前掌握武將特色優勢，同時迎接全新賽季登場，遊戲內的集氣分享活動也熱鬧開跑，只要參與集氣就有機會將價值156萬元的哈雷機車騎回家。玩家只要進入指定活動頁面，選擇你支持的六大勢力，並將活動分享出去，邀請全服好友共同集氣，即可擁有抽獎資格；有機會抽中男人心中的浪漫好禮，獎勵包括：雷蛇電競滑鼠、Swicth、雷朋墨鏡、電競筆電與電競手機等獎勵，最大獎價值156萬台幣的哈雷機車，也等著幸運玩家騎回家！請玩家們都能把握機會，參與活動搶好禮！





除了實現玩家的百萬坐騎夢想，《三國志．戰略版》籌備多時的新型態線上節目企劃「真男人講談」也已隆重呈現！官方表示，「真男人講談」系列節目將固定邀請台港澳重量級的明星來賓，針對不同主題，呈現《三國志．戰略版》中真實發生的各種浪漫故事！首集邀請到遊戲資深戰略家 - 谷阿莫，與「業配之王」HowHow，兩位嘉賓將一同暢談當兵時的點滴回憶，重現軍中只有男人才懂得諸多浪漫事蹟！《三國志．戰略版》希望藉此邀請遊戲中一起出生入死、同甘共苦的百萬玩家們，即便是在疫情當下，仍能藉由線上講談陪伴大家一起創造更多共同的男人話題，繼續創造真實的男人浪漫。





「真男人講談」節目將於每周末於官方 Youtube 頻道線上直播，請玩家準時線上收看。





對於全新第四賽季玩法與集氣分享活動想要進一步了解的玩家，也請密切關注《三國志・戰略版》官方粉絲團，目前Google Play 與iOS雙平台皆能下載遊戲，邀請各大玩家一同加入戰場。



