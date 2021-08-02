挺選手！金融業砸上億養球隊不手軟　退役轉捧「金飯碗」

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球員退役後也不用擔心，合庫會提供轉職教練、顧問職或正式行員選擇，且可做到65歲屆齡退休，讓球員在體力及技術達到人生巔峰時，可全力在運動場爭取榮譽、發光發熱，退役後選手也不用擔心，可以進來合庫銀行工作。當然，養球隊花費也相當可觀，以合庫來說，周俊隆說光養這3大球隊每年所編列支助球隊預算就過億元，而且逐年增加，2017年1億300萬元，到今年2021年編列預算已達1億4780萬元，不論在球員薪資福利及訓練費用、比賽獎金都有相當幅度的增長。
以這次參加東京奧運的的合庫教練、選手共有10位之多，由合庫教練團羽球隊教練蔡佳欣帶領「世界球后」戴資穎，以及「台灣一哥」周天成、王子維，桌球隊教練許榮展、蔣澎龍帶領桌球名將莊智淵、陳建安及「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜參賽。其中合庫桌球選手林昀儒，從國小就簽約為合庫桌球隊預備隊員，後續在合庫建教合作的麗山國中就學時，就由合庫教練提供指導，且他從小展現優異球感的天賦，首次入選成人國手時，就打進2016年世界團體錦標賽代表隊，被外界稱為桌球神童，更多次代表台灣參加國際賽事。
這次東奧林昀儒及鄭怡靜更奪下桌球混雙銅牌，在男單部分林昀儒雖然未能奪銅，但仍追平奧運桌球男子單打史上的最佳成績，對於選手優異表現，合庫也提供奧運獎金、記功獎勵及晉升一職等並加薪，以林昀儒來說可每月再就薪資津貼中的營養費加碼5萬元，為期2年，總獎金近150萬元。
同樣，戴資穎拿下台灣奧運史上第一面羽球女子單打銀牌，依合庫球隊參加比賽成績優勝獎金獎勵要點提供奧運獎金40萬元、記功獎勵及晉升一職等並加薪，每月再就薪資津貼中的營養費加碼4萬元，為期2年，總獎金約150萬元。
土銀則在1976年也成立甲組羽球隊，1997年成立甲組網球隊，支助球員除訓練外，還包含生活起居照料、出國比賽經費、課業輔導、銀行業務專業訓練等。目前土銀正式球員（行員）14人，預備隊員培訓有34人，預備隊員是與國中、高中、大學建教合作，每年提供訓練經費給學校，隊員每月發給營養費，從基層開始培育球員，目前這些球員在中等學校運動會或甲組排名賽中大放異彩，「黃金男雙」王齊麟、李洋更在這次東京奧運羽球男雙奪金，這也是「麟洋配」繼今年1月在泰國連續取得BWF舉辦的3場賽事冠軍後，再次為台灣羽球創下奧運男雙空前最佳紀錄，土銀也已將對麟洋兩位球員將給予記功、升等及獎金獎勵。
第一金控旗下一銀亦有男子桌球隊，另非球隊有舉重、角力、健美等項目，這次東京奧運一銀舉重隊好手陳玟卉勇奪女子組64公斤量級銅牌，長期贊助舉重運動、提供營養金及教練資源予潛力選手的第一銀行，也加碼頒發25萬元獎金給陳玟卉。
台銀在1973年也成立台銀男子籃球隊，次年便開始投入甲組籃壇至今，當時名將如王錦雄、田希和、潘家拳等國手，近年來中華隊國手中多位主力球員，均為台灣銀行培育出的籃球國手，而且台銀除提供營養費、獎金、宿舍及交通工具外，依規定投保勞、健保，倘於訓練或例行賽中，發生受傷需接受復健治療時，均予以公傷假及醫療補助，球賽結束後亦予以數周時間休養，以調劑球員緊繃身心。
除公股行庫年砸上億經費培養自己的球隊之外，民營金控也不惶多讓，國泰金控旗下國泰人壽在1969年就成立國泰女籃，2002年再成立國泰女桌球隊，並提供球員包括專屬場地包 練習場、寢室、膳食，每月津貼、就學費用、年終獎金、退休酬勞及轉任職員等福利，平均每年編列球隊的相關經費達1億元以上。
不僅如此，中信、富邦金更買下了職棒球隊。中信在2013年底買下職棒兄弟象隊，並改名中信兄弟。富邦金則在2016年11月接手義大犀牛隊，更名富邦悍將隊，由於富邦又是金控獲利王，也被視為「富爸爸」，金控比拚也從金融主場延燒至職棒場上， 兩金控不僅比財力，拚經營績效，也比場上戰績，富邦更是台灣唯一同時擁有職棒富邦悍將、職籃富邦勇士及甲組成棒富邦公牛的企業。
富邦除擁有自己的球隊之外，也長期支持國內體壇發展， 聚焦國人高參與度的4大領域棒球、籃球、高爾夫及馬拉松，在培育菁英選手部分，包括為台灣摘下多面舉重金牌的世界59公斤級女子舉重紀錄保持人郭婞淳，這次東奧富邦金除贊助選手潘政琮及郭婞淳，同屬富邦集團的台灣大哥也贊助支持郭婞淳、楊勇緯、徐薇淩、李旻、詹詠然、詹皓晴等選手，並提供金牌10萬美元、銀牌5萬美元、銅牌2.5萬美元的助威金。
華南金控亦自2017年起也有贊助體操選手及教練的訓練經費、防護津貼、千萬個人傷害保險，並提供專業的信託與理財服務，在重大賽事更祭出激勵獎金。這次東奧李智凱在鞍馬單項中展現苦練成果，完美呈現「湯瑪士迴旋」，奪下奧運銀牌榮耀，是我國體操史上最佳成績，為鼓勵選手及教練，華南金也將以等同獲得金牌的激勵獎金，頒發選手李智凱100萬元及教練林育信10萬元，並將繼續支持李智凱前往2024年巴黎奧運，期盼李智凱為台灣體操再創佳績。