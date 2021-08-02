首開先例！桃園護國宮防疫門今啟用

疫情警戒降為二級，宗教場所有條件開放，為確保民眾安全，桃園市護國宮今（2）日客製化防疫門，希望讓信眾安心、放心，有信心！護國宮委請廠商比照桃園國際棒球場復賽規格，打造防疫門，信眾經過防疫通道進入護國宮，自動化360度無死角全身消毒，安全防疫，一門搞定！
記者李春台/桃園報導
2021-08-02 15:51:22
護國宮表示，特別客製化的防疫門最大特色是可依場所設計，附有活動式滾輪，方便推移，可以挑選樣式、色系，搭配場所。為了讓信眾安心入廟拜拜點燈，參考棒球場防疫作為，超前部署，以因應一年一度七夕點燈拜拜人潮。
為了測試防疫門噴霧速度及效果，護國宮特地請來段樹文、謝美英兩位議員前來見證，謝美英議員長期擔任童心蓮心公益慈善活動主持人，段樹文議員同時身兼八德霄裡玉元宮主任委員，兩人對於護國宮啟用防疫門，高規格因應防範工作，咸感認同及肯定。
護國宮表示，配合政府防疫措施，宗教場所有條件開放，不開放遶境、進香及遊行，入廟參拜及8月14日前七夕點燈相關活動皆須保持社交距離及遵守集會活動人數限制。民眾入廟須配合出入口管制，量測體溫、戴口罩等防疫措施，但不開放擲筊。
另外，殿內僅能容納49人，廟方工作人員也在地面標示，呼籲民眾保持社交安全距離，受限室內人數管制，避免廟埕大排長龍，所以廟外中門此參拜點暫時不會撤掉，民眾也可選擇在外參拜。
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