餐飲業解封了！侯友宜：8月3日開放內用

「餐飲業解封了！」全國從7月27日起降為二級警戒後，除雙北外的其它縣市陸續開放餐廳內用，也讓雙北的餐飲業雪上加霜；新北市長柯文哲今（2）日上午致電新北市長侯友宜後，雙北下午同步宣布從8月3日開放餐飲內用，包括餐廳，百貨美食街、市場及夜市等。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-02 15:53:29｜2021-08-02 16:01:46
侯友宜今日在下午召開的新北防疫應變記者會上，宣布8月3日起開放餐飲內用，而一旦到2個指標有所變化，就會立刻暫停餐廳的內用；2個指標包括「新北市出現本土Delta變種病毒」、「疫情變化－確診數、群聚現象及感染原因」，及社區陽性率的監測，並會根據指標做滾動式的調整。
經發局長何怡明補充，餐飲內用的管理措施，包括設置隔板或梅花座、個人套餐為主，合菜由專人分菜、不提供各唱娛樂設備，及明顯標示消費者離席須戴口罩；百貨美食業街餐飲內用的管理措施，包括設置隔板或梅花座、座位區應設置消毒設備與洗手專區、服務人員需配戴口罩及面罩。
何怡明指出，市場、夜市內用的管理措施，包括個人套餐不共食且不得自助取餐、攤台區禁止飲食、出入口明顯告示禁止試吃及邊走邊吃，違者處3000元以上15000元以下的罰鍰；同時建議推出外帶優惠、使用非現金支付方式、自助餐廳由專人夾菜，及常備居家快篩試劑。
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