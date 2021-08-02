提升緊急救護能量　高雄國際機場辦理中級救護技術員訓練

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該訓練委由多年辦理緊急救護訓練並獲頒國家品質標章認證的東港安泰醫院（重度級急救責任醫院）主辦，結合大仁科技大學消防安全學士學位學程、高雄市立小港醫院共同辦理。展開為期36天共計280小時的訓練。
今（2）日的開訓典禮貴賓雲集，邀請高雄國際航空站副主任孫翼中，東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，大仁科技大學校長郭代璜，高雄市政府消防局緊急救護科科長黃士純，高雄榮民總醫院急診醫學部主任黃豐締及多位貴賓蒞臨現場指導。
交通部民用航空局高雄國際航空站副主任孫翼中在開訓典禮中，感謝東港安泰醫院、大仁科技大學、高雄市立小港醫院、高雄榮民總醫院大力支持協助結合產官學界，共同提升高雄國際機場第一線人員專業技能讓旅客得以得到全面性的保障。
東港安醫院榮譽院長蘇清泉開訓致詞為參訓學員打氣，此次訓練的特色除了醫院急診室實習及消防隊實習課程外，也強化法定及新興傳染病的通報、預防與控制、對目前新冠肺炎（COVID-19）疫情，強化國際機場消防隊員防護處理專業能力，課程也包含空中救護及大量傷患與檢傷分類，血糖監測，靜脈管路的建立、靜脈滴注與注射等進階侵入性訓練，並表示高雄國際航空站為南台灣國門，提升第一線專業人員本職學能，因應未來疫情解禁，報復性旅遊做好萬全準備。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。