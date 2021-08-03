房市／台中交易減少　僅東區建設利多撐腰

台中市地政局公布今年7月份移轉棟數，由於受到6月份疫情衝擊，台中市全市及各主要行政區的交易量都較上月及去年同期銳減；唯東區因建設題材，持續吸引自住客目光，加上有新建案交屋，移轉棟數不減反增，月增36%、年增80%。
財經中心/綜合報導
2021-08-03 18:00:00
台中市7月份移轉棟數，受疫情三級警戒衝擊，全市2657棟，月減44%、年減34.5%，多數行政區交易量也都較上個月及去年同期減少。不過與此同時，東區表現仍相當出色，7月移轉棟數211棟，較上個月155棟，月增36%，更較去年同期117棟，年增率高達8成。
信義房屋興大國光店主任謝凱勛指出，5月下旬疫情爆發後，整個6月份東區的看屋量確實有減少，進而影響交易量，不過，之所以7月移轉棟數仍較上個月、甚至去年同期成長，主要與當地有新建案交屋有關。
但謝凱勛也表示，隨著疫情獲得控制，7月初以來，尤其下半個月之後，被壓抑的自住買氣有顯著回籠，無論網路約看、成交量，都有顯著提升，關鍵在於自住客看準東區居住環境與未來發展性。
盤點自住客所看好東區建設利多，謝凱勛指出，包括鐵路高架化、台中車站周邊翻新、地下道填平，以及目前可以明顯看出興建進度的三井Lalaport商場等，不僅建商有信心在東區推案，買方也願意埋單。以目前主力產品行情來看，屋齡10年內大樓2房含車位總價約1100萬左右，3房含車位則約1300至1600萬左右。