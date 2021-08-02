雙北開放內用！藍心湄餐廳「暫不跟進」 背後原因曝光
全台疫情警戒已降至二級，今（2）日稍早台北市長柯文哲、新北市長侯友宜宣布明天開始，雙北餐廳同步開放內用，不過仍須觀察2週，再看是否進一步放寬。不過藝人藍心湄經營的「KITKIT創意川食」餐廳暫不跟進，她也向《NOWnews今日新聞》透露背後原因。
記者侯家瑜/台北報導
2021-08-02 18:37:44｜2021-08-02 18:43:46
藍心湄表示餐廳暫時不跟進內用措施，仍僅限外帶，坦言因為有些員工尚未接種疫苗，而員工家裡也有老小，必須顧及大家的安全，所以目前還是想先觀察，再去決定是否開放內用。 事實上，KITKIT創意川食餐廳在防疫三級期間，仍有祭出外帶優惠，例如外帶自取可以享有88折，消費滿額贈送招牌飲料等，挽救生意之餘，也鼓勵顧客外帶到家享用美食，以降低感染風險。
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