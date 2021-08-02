COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

雙北開放內用！藍心湄餐廳「暫不跟進」　背後原因曝光

▲雙北開放內用，藍心湄餐廳暫不跟進。（圖／TVBS提供）
▲雙北開放內用，藍心湄餐廳暫不跟進。（圖／TVBS提供）

記者侯家瑜/台北報導

2021-08-02 18:37:44｜2021-08-02 18:43:46

全台疫情警戒已降至二級，今（2）日稍早台北市長柯文哲、新北市長侯友宜宣布明天開始，雙北餐廳同步開放內用，不過仍須觀察2週，再看是否進一步放寬。不過藝人藍心湄經營的「KITKIT創意川食」餐廳暫不跟進，她也向《NOWnews今日新聞》透露背後原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台北市長柯文哲2日公布隔天餐飲業開放內用，並且公布相關規範細節。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲2日公布隔天餐飲業開放內用。（圖／台北市政府提供）
藍心湄表示餐廳暫時不跟進內用措施，仍僅限外帶，坦言因為有些員工尚未接種疫苗，而員工家裡也有老小，必須顧及大家的安全，所以目前還是想先觀察，再去決定是否開放內用。

▲藍心湄經營「KITKIT創意川食」餐廳。（圖／KIT
▲藍心湄經營「KITKIT創意川食」餐廳。（圖／KIT KIT創意川食臉書）
事實上，KITKIT創意川食餐廳在防疫三級期間，仍有祭出外帶優惠，例如外帶自取可以享有88折，消費滿額贈送招牌飲料等，挽救生意之餘，也鼓勵顧客外帶到家享用美食，以降低感染風險。

▲台北市政府公布餐飲業內用相關防疫準則。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布餐飲業內用相關防疫準則。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
92.95%7.05%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.76%80.24%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.11%36.89%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀