名家論壇》韋安／朱立倫選黨主席，是希望還是災難？

朱立倫正式表態要選國民黨黨主席，昨天（2日）透過臉書發表參選宣言，直批養出野蠻霸道的執政黨，在野黨也有責任。並說當前國民黨需要的是有效領導，「改變才有希望，重拾領導才能改變！」





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今天，在正式的參選記者會上，朱立倫說，國民黨要改變，不能再讓民進黨獨斷。面對2022年選舉，他會拚盡全力打一個大勝仗。國民黨要在六都要過半，其他縣市也要過半。





朱還說，2024年他會推出最強候選人，無私讓黨重返執政。他今天扛起來就是希望國民黨贏，希望全黨戰勝2022年，2024重返執政。 至於2024年，自己是否還會參選。朱表示會無我、無私，國民黨還有很多優秀人才，如新北市長侯友宜等人。只要願意，大家就一起努力，國民黨會推出最強候選人。





對朱立倫選黨主席，黨內一些人士充滿期待和應和。日前原本有意參選黨主席的連勝文，其幕僚錢震宇接受媒體採訪時透露，連勝文已把全台灣跑了好幾趟，與各地的組織、派系、地方領袖都有不錯的接觸。所以若他真的不選，連勝文會希望把這些資源整合盤點，用另外的方式來讓國民黨更好。





錢震宇還表示，連目前雖身為智庫副董事長，但疫情期間大家也都看到了，國民黨確實比較缺乏領導的能力跟整體作戰的感覺。所以到底該怎麼做才能讓國民黨最好，是近期連勝文一直在思考。 言下之意，連勝文不就與朱立倫同聲一氣，對現任黨主席江啟臣的「領導力」不滿，而會轉向支持朱立倫。





至於國民黨前副主席郝龍斌，講的就更直白。他認為民進黨執政荒腔走板，國民黨也沒有扮演好監督制衡的角色，關鍵就在領導人，他肯定朱立倫願意站出來承擔。





以朱立倫的經歷，曾當過立委，桃園、新北市長，行政院副院長和國民黨主席，現在以「救星」之姿出現，確實滿足某些傳統國民黨人的期待，認為是一種希望。但是，也有一些質疑的聲音。





比方說，「朱之前就當過主席，有什麼特別的貢獻嗎？有改變（造）過國民黨嗎？」「朱立倫也是敗將 ，突然跑出來展現自己是國民黨救星，好像很怪。」





的確，朱立倫2015年1月到2016年1月，擔任國民黨主席，結果2016大選，他出馬選總統，只得了300多萬票。藍營立委席次，從64跌到35。





可以把這些歸咎於，太陽花學運和2014縣市長選舉，對國民黨造成的衝擊。但是民進黨在2018九合一選舉，雪崩式慘敗，不過2020卻能在總統和立委選戰中逆轉勝，總統得票數超過歷史記錄的817萬票。





朱立倫發下豪語，2022年選舉，他要讓國民黨在六都要過半，其他縣市也要過半。其實後一句是廢話，除新北、台中兩都外，其他縣市12個都由國民黨執政，有執政優勢，又沒有明顯執政缺失，本來就一定會過半。





至於六都過半，侯友宜的新北，盧秀燕的台中都很穩，台北目前有民調過半的蔣萬安。除非，朱立倫能幫國民黨贏回桃園，才算有貢獻度，實現六都過半的諾言。





接著，朱立倫對2024年的大選，「推出最強候選人」的允諾，則大有討論的空間了。雖然朱立倫表示，不排除侯友宜是「最強候選人」的可能。可是這兩位曾經共事7年的新北正副市長，已經多久沒有見面和聯絡了？





上一次兩人被的碰面，還是朱立倫幕僚，前新北市民政局長江俊霆，春節期間在臉書貼出在一張聚會合影照，寫著「初三，老友相聚，大家都變肥了」。照片裡有朱立倫、侯友宜兩位前後任市長等人，但引發聯想，後來又刪除。侯則對此事表示，只有拜年致意一下，打招呼5分鐘，沒有聊到天。





侯友宜的聲望和支持度，目前來看是藍營中唯一有實力，在2024打敗賴清德或鄭文燦的人選。如果侯在未來兩年聲望不墜，朱立倫又能順勢而為，相向而行，朱可能會給國民黨帶來重返執政的希望。假如不是，朱或許有其它太多的想法，比方說捨我其誰，則可能會給國民黨帶來再次在野，災難性的結局。就如同2016年那樣





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