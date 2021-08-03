全民一起「挺戴」！戴資穎首奪奧運女單銀牌推個人紀念T
「世界球后」戴資穎第三度挑戰奧運殿堂，奪下東京奧運羽球女子單打銀牌，不僅是個人首面奧運獎牌，也創下台灣女單新猷。為慶祝戴資穎的榮耀時刻，VICTOR為其量身打造個人奧運奪牌紀念商品。紀念商品限時活動即日起正式展開，邀請球迷們一起成為TEAM TAI，全民一起「挺戴」！
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-03 14:52:23
戴資穎東京奧運奪牌紀念商品包含紀念T-shirt與毛巾，以TEAM TAI與TOKYO MEDALIST字樣為設計，同時加入東京奧運元素，採用奧運五色的TOKYO於後領點綴。紀念T-shirt胸前更有小戴核心精神「相信自己」，傳遞小戴的正向能量與信念。
「戴資穎東京奧運奪牌紀念T-shirt」即日起至8月9日，可至VICTOR全台經銷商、VICTOR官方商城、MOMO購物網VICTOR品牌專館三大通路進行預購，將於9月15日起陸續出貨。
「戴資穎東京奧運奪牌紀念毛巾」則為限時加贈商品，即日起至8月9日，凡於全台VICTOR經銷商與MOMO購物網購買戴資穎任一指定裝備(球拍/球鞋/拍包/後背包)或CROWN COLLECTION 2021服飾單筆消費滿額2,000元以上，即加贈紀念毛巾乙條。詳請活動細節請上VICTOR官網查詢。
VICTOR為本屆東京奧運中華隊官方合作夥伴，為中華隊量身打造團服裝備，力挺中華隊好手拚戰體壇最高殿堂！中華隊後續尚有空手道、田徑、拳擊等賽事，號召全民一起成為中華隊，繼續為選手應援。