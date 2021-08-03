近百萬人願打高端疫苗！全台1223萬人已完成意願登記

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進一步來看疫苗登記狀況，三種疫苗都願意施打者共有66萬1864人，占比5.41%；僅願意施打AZ者佔比6.86%，共有83萬9428人；僅願意施打Moderna者佔比33.91%，共有415萬189人；僅願意施打高端疫苗者佔比1.41%，共有17萬3120人。勾選AZ與Moderna者佔比 51.08%，共有625萬1797、勾選Moderna與高端者佔比1.05%，共有12萬9088人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.28%，共3萬3899人。
根據統計，目前在平台上已有將近100萬人登記有意願接種高端疫苗，總計有99萬7971人，其中重啟登記後新增了59萬4445人。
至於目前國內疫苗接種進度，根據指揮中心COVID-19疫苗統計資料，昨日COVID-19 疫苗接種 10萬599 人次，其中 AstraZeneca 接種 9萬2027人次，Moderna 則接種 8,572 人次。截至目前為止，國內疫苗施打累計接種 840萬5085 人次，AstraZeneca 接種 539萬1638 人次，Moderna 接種 301萬3447 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 34.07%，劑人口比 35.79 (劑/每百人)。
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