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近百萬人願打高端疫苗！全台1223萬人已完成意願登記

▲在疫苗預約平台上勾選高端疫苗者，即將突破100萬人。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲在疫苗預約平台上勾選高端疫苗者，即將突破100萬人。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者林莞茜／綜合報導

2021-08-03 15:18:01｜2021-08-03 15:37:40

截至今（3）日中午12時，疫苗意願登記平台完成總人數為1223萬9385人，其中重啟登記後新增了344萬9992人，只單獨勾選願意施打高端疫苗的人數占比1.41%，共有17萬3120人，整體累計願施打高端疫苗者，已將近100萬人，目前累計人數為99萬7971人。

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指揮中心公布最新統計數據，由行政院唐鳳政委推出的「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，已在自7月27日下午14時起重新開放調整意願登記，最新資料顯示，截至今日中午12時，全國意願登記完成總人數為1223萬9385人，其中重啟登記後新增了344萬9992人，。

進一步來看疫苗登記狀況，三種疫苗都願意施打者共有66萬1864人，占比5.41%；僅願意施打AZ者佔比6.86%，共有83萬9428人；僅願意施打Moderna者佔比33.91%，共有415萬189人；僅願意施打高端疫苗者佔比1.41%，共有17萬3120人。勾選AZ與Moderna者佔比 51.08%，共有625萬1797、勾選Moderna與高端者佔比1.05%，共有12萬9088人、勾選AZ與高端者佔比最少，僅有0.28%，共3萬3899人。

根據統計，目前在平台上已有將近100萬人登記有意願接種高端疫苗，總計有99萬7971人，其中重啟登記後新增了59萬4445人。

至於目前國內疫苗接種進度，根據指揮中心COVID-19疫苗統計資料，昨日COVID-19 疫苗接種 10萬599 人次，其中 AstraZeneca 接種 9萬2027人次，Moderna 則接種 8,572 人次。截至目前為止，國內疫苗施打累計接種 840萬5085 人次，AstraZeneca 接種 539萬1638 人次，Moderna 接種 301萬3447 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 34.07%，劑人口比 35.79 (劑/每百人)。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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