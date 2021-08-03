水煮蛋真的超難剝？內行「1招」丟進電鍋：開蓋直接爽吃
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎，對此，就有網友分享不用剝殼也能爽吃水煮蛋口感的作法，指出一打開電鍋就能爽吃，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 15:37:18｜2021-08-03 15:37:25
原PO在「電鍋廚娘123」貼文指出「水煮蛋如果害怕剝殼的人，可以試試看這做法，將一個小碗抹上油，接著蛋打下加入三分之一的水，外鍋半杯水，蓋上鍋蓋就可以了，如果想吃溏心蛋黃的話，外鍋水可少放，電鍋跳起，碗水倒出就可取蛋，如果不想單吃也可以隨喜歡的樣式做料理」。
只見貼出的照片，成品看起來非常圓潤平滑，是以電鍋水煮的方式，只是先將外殼褪去才放入電鍋，不僅外形漂亮，看起來也像荷包蛋一樣，讓人看了食指大動，如果你是煮水煮蛋常碰到不會剝蛋殼的民眾，不妨可以試試看。
貼文一出，網友紛紛回應「終於有人教了...感謝」、「謝謝你，終於可以簡單完成了」、「水煮蛋終於不用再亂七八糟了＝＝」、「感謝分享，太實用了」、「成品好漂亮，感覺很像荷包蛋那樣欸」、「試過了成功！吃起來跟水煮蛋一樣口感，很好吃」、「謝謝妳的分享我也有試做，有成功」、「這樣真的超好吃」、「終於不用剝殼...太實用了」。（編輯：張嘉哲）