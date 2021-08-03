名家論壇》黎榮章／蹭東奧有學問　藍綠社群聲量大不同

東京奧運7月23日開幕，隔天台灣選手賽程也起跑，至今奪牌數已創新高，羽球金牌男雙「麟洋配」、羽球天后戴資穎、高球一哥潘政琮、鞍馬王子李智凱成績都寫下歷史，讓全國人民為奧運瘋狂。而國內同時正值疫情趨緩、但又尚未全面解封，政治活動雖開跑，但爐灶剛起、火力未熱，因此政治人物在臉書上，也格外重視這次奧運，不分黨派無不大力蹭東奧話題，更發生不少政治人物寫錯選手名字的糗事，令人貽笑大方。





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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察藍綠政治人物的臉書粉專，東京奧運成為近日熱門主題，從開幕式之後，綠營所有貼文有一半都在討論奧運，上自正副總統蔡英文、賴清德，到五院院長蘇貞昌、陳菊，再到地方綠營首長潘孟安、黃偉哲、林智堅，甚至綠營立委、基層綠營民代，全都有奧運相關貼文，而這些貼文，就創造了綠營政治人物粉專8成以上的貼文互動數。





藍營政治人在同一段時間內與奧運相關貼文，比綠營少了超過1/2，雖然藍營大咖如韓國瑜、朱立倫、江啟臣，或者執政地方首長侯友宜、盧秀燕也同樣不忘為選手加油、喝采，然而，藍營政治人物蹭奧運的整體收效明顯較綠營差，觀察藍營政治人物這陣子的貼文，和東奧相關的僅佔3成5，其他貼文包括討論批疫苗政策、中國水患、普發現金、批民進黨貪腐等，和東奧相關的貼文互動成效和綠營相差了4.6倍。





▲藍綠政治人物臉書粉專：東奧相關貼文數據（圖／QuickseeK提供）

藍營近一週仍花不少力氣在政治議題，但觀察近來國內熱門議題的網路聲量，同樣明顯呈現東京奧運話題「獨大」情況；第二到第五名的話題聲量全數相加，都還不及東京奧運的討論度。雖然本週開放登記施打國產疫苗，此外，疫情警戒降級後，振興議題也開始受到關注，但東奧的討論仍為最大宗，藍營不願看到民眾因賽事轉移了對執政問題的矚目，但從議題聲量的結果來看，國民黨的逆勢而為並沒有帶來太好成效。





▲近一週熱門議題：網路聲量排行（圖／QuickseeK提供）

事實上，泛綠政治人物東奧相關貼文的貼文互動成效排行榜中，不難看到執政黨確實在奧運議題握有較多優勢，例如排名第一的蔡英文以總統之尊親自致電郭婞淳祝賀她奪冠，也自成一個話題。而第三名的賴清德能拿到體育署、單項協會提供的第一手即時照片，貼文可看性自然增加。相較之下，藍營政治人物不能放開來「瘋奧運」，著力點就較少，只能公布賽程、恭喜祝賀，自然難「玩」出聲量。





▲泛綠政治人物臉書粉專：東奧相關貼文互動成效排名（圖／QuickseeK提供）

社群操作本是綠營強項，難怪東京奧運開幕前，爆出台灣選手搭包機經濟艙事件，全綠營火速道歉；畢竟民進黨身為執政黨，選手的表現、奪牌數就是民進黨體育政績最好的招牌，直到8月8日奧運閉幕，民進黨都要靠奧運聲量來凝聚支持者熱情與信心。而運動賽事獲得全民關注，選手在國際場合有突出表現，更是全民所樂見，藍營這段時間想打政治議題，也難逆勢而為。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





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