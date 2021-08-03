名家論壇》張益贍／朱立倫失落的十年！

在全台瘋奧運，關注台灣選手表現得當下，戴資穎的羽球冠軍戰，創下近年來有線電視最高收視率，各台政論節目都找運動專家解析賽事，根本沒人討論政治的時候，前國民黨主席朱立倫卻選在這個時候，大動作「宣布參選國民黨主席」！想當然爾，無論是媒體討論度、或者網路聲量，當然是低到不行，讓人不禁懷疑朱立倫是否是刻意要低調，才會選擇在這個不會「有人注意跟討論」的時間點做宣布。不過，這倒也符合朱這十年來的政治判斷與決策，總是「在錯誤的時間，做出錯誤的決定！」





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事實上，朱立倫在十年前曾經是國民黨全力培養的「政治新星」，是政壇除了馬英九之外，曾經在選戰擊敗過小英總統的人；2010年新北市長選舉的「英倫大戰」，奠定其「賈伯斯」式的個人政治魅力，成為國民黨未來新希望。但其後數度的政治算計失策，加上優柔寡斷的政治性格，政治聲望每況愈下。2015年接任國民黨主席，卻與國民黨敗選首要戰犯馬英九總統「該斷不斷」，讓國民黨的政黨支持度與一個18%的總統綁在一起直線墜落！2016年總統大選身為黨主席的朱立倫時，本還期待著「黃袍加身」被拱出來選總統，沒想到半路殺出一個洪秀柱，竟在綠營支持者的刻意「挺柱」下，在黨內初選過關成為總統候選人，而身為黨主席的朱立倫本應全力輔選，卻「該讓不讓」，卻在黨內演出「換柱大戲」，結果大敗於蔡英文，背下丟失政權的責任，黯然下台。





而2020年的總統大選，國民黨剛贏下地方縣市長選舉的大勝，原本朱可以趁此氣勢角逐大位，卻任由私心自用的黨主席吳敦義為防朱立倫初選勝出，惡意修改黨內遊戲規則，讓郭台銘和韓國瑜得以參選，朱立倫卻「該爭不爭」，沒有意外的在初選落敗，也因此種下國民黨敗選的結果。而在2020敗選後，國民黨內許多人本期待朱立倫可以放下心結，參選黨主席，重整國民黨，但朱卻「該扛不扛」。江啟臣只好「二軍上陣」操持大局，但其對內缺乏壓制黨內親中派系的力道，對外也不願像柯文哲大肆放話掠奪反綠聲量，即使在國民黨民調微幅上升的情況下，卻被營造出柯文哲予取予求，造成「大藍」幾乎淪為「小白」的印象！





「該斷不斷」、「該讓不讓」、「該爭不爭」、「該扛不扛」，讓朱立倫這十年在政治上幾乎繳了白卷。對國民黨最大的貢獻，大概只剩下其大力扶植的新北市長侯友宜了。只是曾幾何時這位曾經是朱屬下的侯警長，全台人氣居高不下，已經成為朱立倫「總統夢」的最大絆腳石。就連宣布參選黨主席的當天，面對記者提問：「2024年國民黨最強的總統人選是誰？」也只能暫時當鴕鳥低頭認輸的承認説是「侯友宜」。因為這個時候朱立倫知道，只要他參選主席的目的是為了布局總統之路，就會引來黨內各方人馬的圍攻！





這種「司馬昭之心，路人皆知！」的做法，把黨主席的位置當成工具與跳板，想先在2022年取得地方選舉勝利後，順勢壓制各方取得總統大位的門票，其實才是朱內心的盤算，你知我知國民黨內的人也都知道。所以接下來馬系、連系、韓國瑜還有地方諸侯們，各路有意角逐大位的人馬會如何反應可想而知；即使不推出人選與朱角逐，會不會乾脆力挺江啟臣續任？畢竟，江不會成為他們在總統大位上的敵人，而敵人的敵人就是朋友。一場在國民黨內的宮鬥大戲，在沒有人關注的現在，即將展開！











●作者：張益贍／前台北市政府顧問、前台北市文化基金會副執行長





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