羞人的膀胱過動症 尿急憋不住 漏尿好困擾

36歲的小芬(化名)已讓擾人的下泌尿道症狀纏身多年，每隔20分鐘就要跑一次廁所，甚至尿急到未走到馬桶前就已憋不住，導致時時刻刻都要使用護墊維持乾爽，已嚴重影響到生活品質。小芬輾轉至奇美醫學中心泌尿科求診，經安排做了尿路動力學檢查，結果發現膀胱容量很小且不自主收縮。排除其他原因後，醫師建議小芬可使用肉毒桿菌素膀胱內注射，之後小芬的急尿和頻尿的症狀改善了許多，上廁所的間隔也可以拉長到2個小時，急迫性尿失禁的情況也不再發生。





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奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚表示，任何年齡或是性別都有可能發生膀胱過動症，要診斷膀胱過動症，病人需要有急尿(urgency)、合併頻尿(frequency)和夜尿(nocturia)，或者有急迫性尿失禁(urgency urinary incontinence)的症狀，排除其他原因外,便可以診斷病人為膀胱過動症。











林才揚指出，40歲以上的民眾膀胱過動症的盛行率約16.6%，男性約16%，女性約17%，且會隨著年紀上升而增加。膀胱過動症的成因很多，有不明原因、神經性因(如：腦血管病變、老人癡呆、顱內疾病、巴金森氏症、薦髓上之脊髓損傷、糖尿病等)、肌肉性因 (如：攝護腺肥大)所導致等等。病人除了上述症狀以外，也必須排除其他可能造成的原因，如泌尿道感染、結石、泌尿道腫瘤等疾病來避免錯誤的診斷。而膀胱過動症的評估除了最基本的病史詢問及身體檢查，也可使用問卷評估、尿液分析，或請病人寫排尿日誌，必要時可做尿路動力學檢查和影像檢查。











林才揚進一步說明，膀胱過動的病人通常會伴隨焦慮、憂鬱相關症狀以及睡眠品質不佳。研究結果顯示過動症狀越嚴重者在症狀困擾指數較嚴重、工作生產力明顯下降、性生活滿意度較差。治療的方法可以從最非侵入性的介入，以最方便簡單的模式來達到治療的效果。他建議若病人對於保守治療及藥物治療無效可考慮施以手術治療，肉毒桿菌素膀胱內注射可有效改善膀胱過動的症狀，3,4天即有感，效果明顯，可維持3 到4個月。



