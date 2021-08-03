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法務部與斯洛伐克　今日簽署刑事司法合作協議

▲斯洛伐克經濟文化辦事處大使博塔文（圖中）今（3）日簽署刑事司法合作協議，外交部長吳釗燮（圖左）及法務部長蔡清祥（圖右）在場觀禮。（圖／法務部提供）
▲斯洛伐克經濟文化辦事處大使博塔文（圖中）今（3）日簽署刑事司法合作協議，外交部長吳釗燮（圖左）及法務部長蔡清祥（圖右）在場觀禮。（圖／法務部提供）

記者張志康/綜合報導

2021-08-03 20:35:54

法務部今（3）日表示，今日偕同外交部與斯洛伐克經濟文化辦事處，以異地視訊方式完成簽署「斯洛伐克台北代表處與斯洛伐克經濟文化辦事處刑事司法合作協議」。

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法務部指出，今日是由斯洛伐克經濟文化辦事處大使博塔文（Mr. Martin Podstavek）在台簽署此一協議，台方出席的包括了法務部長蔡清祥、外交部長吳釗燮。另外，斯洛伐克司法部總司長Dr. Michal Kotlárik、斯洛伐克國會友台小組主席暨外交委員會副主席Dr. Peter Osuský、駐斯洛伐克代表處李南陽大使則是以遠距視訊方式同步觀禮。該協議台方的簽署代表為駐斯洛伐克代表處大使李南陽於7月12日簽署。

法務部指出，這也是繼德國、英國、波蘭、丹麥、瑞士之後，我國與歐洲國家間所簽署第6個屬於刑事司法合作類之協定（議），為臺灣之國際合作再創新頁。

蔡清祥表示，法務部一向與世界各國維繫良好的司法交流，且致力於與各國合作以確保法治、民主與國際秩序；雖因全球新冠疫情影響，讓國際合作更為困難而具挑戰性，但危機就是轉機，疫情帶來的挑戰使各國司法人員的合作更為緊密，本協議的簽署正是最好的例證。

蔡清祥指出，法務部早在2017年便在雙方外交部總司長諮商會議中，倡議簽訂雙邊司法合作協定。後來經過本部、外交部及駐斯洛伐克代表處歷時4年的磋商、談判，終於於今日完成簽署上述臺斯刑事司法合作協議。

而這次簽署的協議，明揭臺斯雙方充份瞭解溝通之重要性及效用，並追求兩國在刑事司法互助及引渡領域之合作。相關合作除考量互惠原則並充分尊重現行法秩序之規範及原則外，更建立臺斯刑事司法合作權責機關（即本部與斯國司法部）間之雙邊諮商及直接溝通管道，充分展現我國深化國際司法合作及打擊跨境犯罪之決心。

法務部表示，本次簽署協議展現兩國互信與密切合作之耀眼成果，雙方得以強化打擊跨國犯罪之成效。本部也將持續與外交部及各駐外館處合作，俾藉與世界各國簽署刑事司法合作協定（議），加強司法互助及交流，繼續創造國際合作的無限可能，據以貫徹司法正義之實現。

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