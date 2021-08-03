法務部與斯洛伐克　今日簽署刑事司法合作協議

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法務部指出，這也是繼德國、英國、波蘭、丹麥、瑞士之後，我國與歐洲國家間所簽署第6個屬於刑事司法合作類之協定（議），為臺灣之國際合作再創新頁。
蔡清祥表示，法務部一向與世界各國維繫良好的司法交流，且致力於與各國合作以確保法治、民主與國際秩序；雖因全球新冠疫情影響，讓國際合作更為困難而具挑戰性，但危機就是轉機，疫情帶來的挑戰使各國司法人員的合作更為緊密，本協議的簽署正是最好的例證。
蔡清祥指出，法務部早在2017年便在雙方外交部總司長諮商會議中，倡議簽訂雙邊司法合作協定。後來經過本部、外交部及駐斯洛伐克代表處歷時4年的磋商、談判，終於於今日完成簽署上述臺斯刑事司法合作協議。
而這次簽署的協議，明揭臺斯雙方充份瞭解溝通之重要性及效用，並追求兩國在刑事司法互助及引渡領域之合作。相關合作除考量互惠原則並充分尊重現行法秩序之規範及原則外，更建立臺斯刑事司法合作權責機關（即本部與斯國司法部）間之雙邊諮商及直接溝通管道，充分展現我國深化國際司法合作及打擊跨境犯罪之決心。
法務部表示，本次簽署協議展現兩國互信與密切合作之耀眼成果，雙方得以強化打擊跨國犯罪之成效。本部也將持續與外交部及各駐外館處合作，俾藉與世界各國簽署刑事司法合作協定（議），加強司法互助及交流，繼續創造國際合作的無限可能，據以貫徹司法正義之實現。