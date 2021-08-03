戴資穎奮力奪銀！自拍「榮耀傷疤」笑喊：跟打球一樣精彩
「世界球后」戴資穎勇奪2020東京奧運羽球女單銀牌，創下我國奧運羽球女單史上第一面銀牌的紀錄，然而接連好幾場賽事，也讓戴資穎的雙腳出現不少傷痕，今（3）日晚間她便在IG限時動態上分享腳傷，幽默直喊「原來我的膝蓋跟打球一樣精彩」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 21:41:54
戴資穎今日晚間於個人instagram限時動態上，PO上自身膝蓋的傷勢，只見畫面中，膝蓋上有不少擦傷和幾處瘀血，小戴也在照片中幽默表示「原來我的膝蓋跟打球一樣精彩」，還附上笑哭的表情符號。
事實上，戴資穎於7月30日和泰國羽球好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）進行8強賽事，當天就奮不顧身救球，成為球迷心目中最經典的畫面之一，但也導致膝蓋出現紅腫、摩擦，讓網友們十分心疼；另外對上印度選手辛度（P.V.Sindhu）時，小戴也貼出膝蓋照片，加油喊話「腿兒再撐一場」。
戴資穎結束東京奧運的賽事後，今日也在IG吐露心聲，表示比賽結束後本來連獎牌都不想看一眼，但想到這一切多麼不容易，背後有多少人幫忙，「雖然看起來這麼近，卻又遙遠，但盡力了就沒有遺憾，至少我努力過。運動員學會面對挫敗的心理，就是輸了一次又一次，卻還不斷努力著。如果連自己都放棄，誰也幫不了你。」正面的態度讓粉絲相當敬佩。（編輯：陳雅雲）