林昀儒世界排名升第5！網盤點「驚人戰績」全跪：好亮眼

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對此，就有一名網友於PTT上整理林昀儒於東京奧運的各項賽事，表示「本屆最大驚奇之一，19歲的宜蘭囝仔林昀儒 ，也正式結束了奧運的所有賽事，今天最新的世界排名也公布了，林昀儒上升到世界第五名！這次他參加三項賽事：男女混雙、男子單打、男子團體，都繳出了亮眼的成績」。
首先在桌球混雙賽事中，林昀儒與鄭怡靜7月24日至26日皆有比賽，雖然4強賽不敵日本組合，但銅牌戰仍以直落四擊敗法國隊，勇奪桌球混雙銅牌。
桌球男單部分，則是7月27日至30日皆有賽事，雖然最終不敵中國球王樊振東和德國強將奧恰洛夫，但強大的實力也受到許多人敬佩。最終男子團體比賽，則是8月1日和3日各有一場，雖然今日8強賽不幸敗給德國，但林昀儒再度對上德國強將奧恰洛夫復仇成功，也成為一大亮點。
原PO看到這樣的戰績，忍不住讚嘆林昀儒雖然仍有戰敗，但對方都是世界頂尖好手，「尤其是男單那兩場，都差那麼一點點...非常可惜...今天連打兩場，台灣男團的兩點勝利，都是靠他拿下來的，第二點對上男單銅牌戰落敗的奧恰洛夫，小林更是成功復仇」。
貼文曝光，網友們也紛紛大讚「真的狂」、「好厲害喔」、「推！期待他讓世界看見台灣！」、「加油，未來絕對是他的」、「希望不只有一個小林，還要帶起更多小朋友」、「累積好多經驗包，這次真的等級upup」、「心目中的金牌」、「希望他好好休息不要受傷了」。（編輯：陳雅雲）