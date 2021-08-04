影／貓咪得「服務鈴」後狂按　疲憊奴才半夜被召喚：來了

怎麼這麼會吃？台灣網友

Kiki Huang家有隻愛吃宵夜的貓咪「阿煮」，半夜飢餓總會在餐廳摔碗示意，使得家中碗盤越來越少，Kiki便心血來潮給阿煮一個「叫餐服務鈴」，此舉後碗盤確實安全活了下來，但奴才的黑眼圈卻天天加重，因為這顧客實在太會吃啦！

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▲今天的主角阿煮。（圖／網友Kiki Huang授權提供）

× ▲今天的主角阿煮。（圖／網友Kiki Huang授權提供）

▲不得不稱讚奴才的拍照技術，實在太像海報啦！（圖／網友Kiki Huang授權提供）

× ▲不得不稱讚奴才的拍照技術，實在太像海報啦！（圖／網友Kiki Huang授權提供）

阿煮是三歲的英國短毛貓，性格非常貪吃，只要奴才在家中便會陰魂不散地瘋狂討食，可嘴饞少女總有個共同煩惱，阿煮是易胖體質！所以

Kiki都是六點下班後餵牠，且乾乾給得並不手軟，晚上直接讓牠吃到飽，但每每在半夜四、五點時，阿煮還是會醒來摔碗、敲盆、要零食！

宵夜吃一般乾乾阿煮還不要，必定得弄點聲響叫奴才起床給零食，可葬身在阿煮手下的碗盤日益增多，

Kiki決定要改善現況，教牠用服務鈴通知！現在碗盤都倖免於貓手，可Kiki卻能在半夜聽到服務鈴狂響個五、六次，讓她不經懷疑，當初做的決定真的是對的嗎！？

▲阿煮：阿我就餓嘛！快起床～（圖／網友Kiki Huang授權提供）

× ▲阿煮：阿我就餓嘛！快起床～（圖／網友Kiki Huang授權提供）

▲阿煮：好吃好吃！請以後每天都給我好吃的～（圖／網友Kiki Huang授權提供）

× ▲阿煮：好吃好吃！請以後每天都給我好吃的～（圖／網友Kiki Huang授權提供）

Kiki也笑說朋友曾以為阿煮之所以叫阿煮，是因為牠是「阿祖」，把牠當祖先一樣在照顧！故事上傳社團後，引起許多網友熱議，大家回覆：

「晚上太無聊了！想要妳陪牠玩」、「服務生快來、客房服務！」、「服務業就是這樣，客人的要求要隨時幫牠做到。」、「要不要放自動餵食器啊，可以設定時間自己掉乾糧！」、「你以為是牠被制約嗎？貓：『錯了人類，被制約的是妳！』」。（編輯：李惠婷）