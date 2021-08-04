COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／貓咪得「服務鈴」後狂按　疲憊奴才半夜被召喚：來了

▲貓咪得到服務鈴後，一個晚上竟能按到高達五次！（圖／網友Kiki Huang授權提供）
▲貓咪得到服務鈴後，一個晚上竟能按到高達五次！（圖／網友Kiki Huang授權提供）

文/寵毛網

2021-08-04 22:00:00

怎麼這麼會吃？台灣網友Kiki Huang家有隻愛吃宵夜的貓咪「阿煮」，半夜飢餓總會在餐廳摔碗示意，使得家中碗盤越來越少，Kiki便心血來潮給阿煮一個「叫餐服務鈴」，此舉後碗盤確實安全活了下來，但奴才的黑眼圈卻天天加重，因為這顧客實在太會吃啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今天的主角阿煮。（圖／網友Kiki
▲今天的主角阿煮。（圖／網友Kiki Huang授權提供）
▲不得不稱讚奴才的拍照技術，實在太像海報啦！（圖／網友Kiki
▲不得不稱讚奴才的拍照技術，實在太像海報啦！（圖／網友Kiki Huang授權提供）
阿煮是三歲的英國短毛貓，性格非常貪吃，只要奴才在家中便會陰魂不散地瘋狂討食，可嘴饞少女總有個共同煩惱，阿煮是易胖體質！所以Kiki都是六點下班後餵牠，且乾乾給得並不手軟，晚上直接讓牠吃到飽，但每每在半夜四、五點時，阿煮還是會醒來摔碗、敲盆、要零食！

宵夜吃一般乾乾阿煮還不要，必定得弄點聲響叫奴才起床給零食，可葬身在阿煮手下的碗盤日益增多，Kiki決定要改善現況，教牠用服務鈴通知！現在碗盤都倖免於貓手，可Kiki卻能在半夜聽到服務鈴狂響個五、六次，讓她不經懷疑，當初做的決定真的是對的嗎！？

▲阿煮：阿我就餓嘛！快起床～（圖／網友Kiki
▲阿煮：阿我就餓嘛！快起床～（圖／網友Kiki Huang授權提供）
▲阿煮：好吃好吃！請以後每天都給我好吃的～（圖／網友Kiki
▲阿煮：好吃好吃！請以後每天都給我好吃的～（圖／網友Kiki Huang授權提供）
Kiki也笑說朋友曾以為阿煮之所以叫阿煮，是因為牠是「阿祖」，把牠當祖先一樣在照顧！故事上傳社團後，引起許多網友熱議，大家回覆：「晚上太無聊了！想要妳陪牠玩」、「服務生快來、客房服務！」、「服務業就是這樣，客人的要求要隨時幫牠做到。」、「要不要放自動餵食器啊，可以設定時間自己掉乾糧！」、「你以為是牠被制約嗎？貓：『錯了人類，被制約的是妳！』」。（編輯：李惠婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.62%6.38%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.25%79.75%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.5%37.5%
2021-07-30-2021-08-10
朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

朱立倫參選國民黨主席，您支持、看好嗎？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀