COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

振興券效益空口說白話？張其祿：政策一意孤行、效果打折

▲ 振興券效益空口說白話？民眾黨立委張其祿：政策一意孤行、效果打折（圖／新頭殼）
▲ 振興券效益空口說白話？民眾黨立委張其祿：政策一意孤行、效果打折（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-08-04 16:28:34

民眾黨立委張其祿今（4日）下午在臉書發文，表示振興三倍券效益空口說白話，他指出政府去年所推出的振興三倍券政策有許多的缺失，讓原本兩千多萬人可以領到，最後實際只有一百多萬人領到振興三倍券。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張其祿表示，隨著審計部公布的 109年度中央政府總決算審核報告，其中指出行政院去年所推出的振興三倍券政策有許多的缺失，例如：而根據我國可領取振興三倍券人數為「2,332萬7,976人」，但最後使用數位券的民眾僅有「181萬1,937人（7.7％）」。而在最一開始，原先要以「數位為主，紙本為輔」的政策，最後也髮夾彎「再編11億元印製紙本三倍券」，顯然政府在規劃政策時，並未考量國內的需求及數位工具發展，而一昧孤行，造成原先的立益大打折扣。

張其祿說，他也收到經濟部提供的振興三倍券執行成效評估書面報告，其中也發現經濟部在 三倍券效益評估上，採用 極其離譜的計算方式，來向大眾宣告經濟效益超過千億。張以數據指出，以數位三倍券推估，截至110年3月31日數位三倍券滿額回饋約176.4萬人，滿額累計消費達102.08億元，平均每人消費金額約5,785元(102.08億元/176.4萬人)。倘以每位民眾消費5,785元，估計至少達1,000億元以上經濟效益(5,785元x領用人數約2,332萬人，約估1,349億元 )。可見在經濟解封後，三倍券有效鼓勵國人走出戶外消費，刺激消費動能，帶動經濟效益達千億以上。

張其祿說認為，從上面的內容就可以看到，經濟部在相關效益評估上，是用想像且極其樂觀的方式來進行，除了忽略紙本與數位三倍券消費上可能有所落差，而概括以數位券消費金額來計算，而對於這樣的數據，也未詳加說明及分析，僅用草草百字簡單帶過，不免使人質疑其效益真有如政府所說這麼好？

最後他補充，在審計部已經明確指出振興三倍券政策有所缺失及敷衍的效益評估報告前提下，顯然對於相關預算，立法院本於為民眾權益把關及監督相關施政的第一線機關，不應讓政府咨意妄為，也呼籲行政院未來端出紓困5.0的規劃時，仍應先經由民意機關審議，如此，才能讓民眾權益最大化 且避免後續爭議。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

張其祿臉書發文。 圖：翻攝 張其祿 臉書
張其祿臉書發文。 圖：翻攝 張其祿 臉書
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.56%6.44%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.47%79.53%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.58%37.42%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀