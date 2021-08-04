振興券效益空口說白話？張其祿：政策一意孤行、效果打折

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張其祿說，他也收到經濟部提供的振興三倍券執行成效評估書面報告，其中也發現經濟部在 三倍券效益評估上，採用 極其離譜的計算方式，來向大眾宣告經濟效益超過千億。張以數據指出，以數位三倍券推估，截至110年3月31日數位三倍券滿額回饋約176.4萬人，滿額累計消費達102.08億元，平均每人消費金額約5,785元(102.08億元/176.4萬人)。倘以每位民眾消費5,785元，估計至少達1,000億元以上經濟效益(5,785元x領用人數約2,332萬人，約估1,349億元 )。可見在經濟解封後，三倍券有效鼓勵國人走出戶外消費，刺激消費動能，帶動經濟效益達千億以上。
張其祿說認為，從上面的內容就可以看到，經濟部在相關效益評估上，是用想像且極其樂觀的方式來進行，除了忽略紙本與數位三倍券消費上可能有所落差，而概括以數位券消費金額來計算，而對於這樣的數據，也未詳加說明及分析，僅用草草百字簡單帶過，不免使人質疑其效益真有如政府所說這麼好？
最後他補充，在審計部已經明確指出振興三倍券政策有所缺失及敷衍的效益評估報告前提下，顯然對於相關預算，立法院本於為民眾權益把關及監督相關施政的第一線機關，不應讓政府咨意妄為，也呼籲行政院未來端出紓困5.0的規劃時，仍應先經由民意機關審議，如此，才能讓民眾權益最大化 且避免後續爭議。
新聞來源為Newtalk 新頭殼