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政院擬發五倍券　柯文哲嗆：老是發紙本很LOW

▲行政院規畫將發放振興五倍券，台北市長柯文哲認為老是發紙本很LOW。（圖／北市府提供）
▲行政院規畫將發放振興五倍券，台北市長柯文哲認為老是發紙本很LOW。（圖／北市府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-04 17:49:47｜2021-08-04 17:50:56

為振興遭新冠肺炎衝擊產業，行政院規畫將發放振興五倍券，不過去年發三倍券花了高達23億元的紙本成本。台北市長柯文哲表示，台北市去年發三倍券有高達38%長者採用敬老卡，若接下來五倍券還是有紙本，他認為「老是發紙本，看起來就是很Low」。

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北市府今日防疫記者會上，媒體詢問政院擬發放五倍券、北市府是否會加碼紓困？柯文哲表示，在台灣做政策研究，一個是先看其他國家怎麼做，或過去歷史怎麼做？以香港為例，是採取18歲以上每人5000元港幣，但是用電子支付，有八達通等4種電子支付方式，柯說，每個危機就是轉機，去年發三倍券時，北市府是透過敬老卡上面加碼，外界質疑老百性不會用新技術，但去年北市65歲以上長者，高達38%用敬老卡領三倍券，如果開放給年輕人，應該可以更多。

柯文哲認為，無現金交易是世界潮流，香港發5000元港幣全部用電子支付，若台灣都用電子身分證、每個人也用電子支付，並與銀行帳戶有連結，中央只要按一個enter，依照每個人幾歲多少錢？一秒鐘就完成了，危機就是轉機，但是另外一個角度，也是要善用每一個危機，因為在危機時，才有動力去改變。

柯文哲說，去年光三倍券成本花了23億元，那搞得大家都很累，結果現在還要再來一遍，他算過如果接下來行政院要花1000領5000，全部改電子支付E化，算一算，台北市要26億元，若100元就是2.6億元，關於這個問題，柯文哲強調，每個危機就是國家進步的機會，「老是發紙本，看起來就很Low。」

針對北市是否有紓困振興？副市長黃珊珊說，現在北市府一直在想，接下來中央振興之外的北市府如何加碼，大概台北市不會考慮發紙本，至於怎麼用電子優惠或直接紓困到店家，這些方式都在思考中，會以受創比較嚴重的產業為優先對象，還有怎麼配合振興，這些都在規畫中，也正在編列追加預算，九月會送到議會，爭取議會支持。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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