政院擬發五倍券　柯文哲嗆：老是發紙本很LOW

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柯文哲認為，無現金交易是世界潮流，香港發5000元港幣全部用電子支付，若台灣都用電子身分證、每個人也用電子支付，並與銀行帳戶有連結，中央只要按一個enter，依照每個人幾歲多少錢？一秒鐘就完成了，危機就是轉機，但是另外一個角度，也是要善用每一個危機，因為在危機時，才有動力去改變。
柯文哲說，去年光三倍券成本花了23億元，那搞得大家都很累，結果現在還要再來一遍，他算過如果接下來行政院要花1000領5000，全部改電子支付E化，算一算，台北市要26億元，若100元就是2.6億元，關於這個問題，柯文哲強調，每個危機就是國家進步的機會，「老是發紙本，看起來就很Low。」
針對北市是否有紓困振興？副市長黃珊珊說，現在北市府一直在想，接下來中央振興之外的北市府如何加碼，大概台北市不會考慮發紙本，至於怎麼用電子優惠或直接紓困到店家，這些方式都在思考中，會以受創比較嚴重的產業為優先對象，還有怎麼配合振興，這些都在規畫中，也正在編列追加預算，九月會送到議會，爭取議會支持。
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