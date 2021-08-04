攤商免租金延長外縣市可以　議員：台中就做不到

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經發局表示，市府多次向中央反映業者執行的難處，希望能彈性鬆綁，不過考量疫情變化快速，相關管理消毒作業必須審慎，市府仍遵循中央指揮中心防疫的政策。另依據中央流行疫情指揮中心8月2日記者會說明，有關夾娃娃機店復業部分還需要經濟部與相關業者溝通，市府在兼顧防疫安全及經濟發展下，將持續向中央爭取。