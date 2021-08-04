攤商免租金延長外縣市可以　議員：台中就做不到

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林德宇表示，5月底疫情升溫時台中市府提出6至9月市場及夜市租金減半，而高雄市則是全面免收，日前並主動提出延長至年底。疫情期間攤商的生意大受影響，同時也要全力配合市府的防疫措施，投入不少心力、物力，他要求市府應立即滾動檢討這2個月三級警戒對攤商業者的困境，盡快調整全市市場租金規費至年底全面免收費。
經發局長張峯源表示，市府非常關心攤商的生計，也對攤商受到的影響感同身受，減租減收的幅度則是參考北北桃等受疫情影響最主要的縣市，而他們針對市場攤商的租金減免幅度目前跟台中是一致的。
林德宇則質疑，那為什麼高雄做得到，台中就做不到？他指出，疫情期間市府雖然稅捐等收入減少，但活動等各項支出也相對少很多，再多減收一些租金並不至於對財政造成太大困難，他要求市府盡快提出市場全面免收費，這對攤商來說有很大的意義，市府如果真心支持攤商就應趕快宣布，不要再硬是等到市長盧秀燕進議會的時候才由她口中宣布這項利多。
施志昌表示，台中市六月份娛樂稅較去年同期短少了約2300萬元，光是從娃娃機業者短收的娛樂稅約為1300萬，就超過一半。現在很多娃娃機業者都採無人經營模式，雖說是無人經營，但其實都有監控設備，不論是發現有人衝撞或破壞機台，都能透過遠端監控即時透過廣播、甚至在短時間內到達現場制止。而目前開業要求要有專人在現場，是為了能確實的定期消毒，這部分也不需要無時無刻都有人在現場。
目前台中市並未自行提出娃娃機業者復業指引，等同於要求業者須24小時派員在現場管理，他們都收到許多業者的陳情，認為這實在窒礙難行，衛福部長陳時中也在週一記者會上表示全時段專人管理在執行上確實有點困難。
因此，施志昌認為，台中市政府在娃娃機業者開放的標準應該更有彈性，幫助業者盡快度過難關。
經發局表示，市府多次向中央反映業者執行的難處，希望能彈性鬆綁，不過考量疫情變化快速，相關管理消毒作業必須審慎，市府仍遵循中央指揮中心防疫的政策。另依據中央流行疫情指揮中心8月2日記者會說明，有關夾娃娃機店復業部分還需要經濟部與相關業者溝通，市府在兼顧防疫安全及經濟發展下，將持續向中央爭取。